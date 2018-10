Comunicando la transformación

“La transformación digital llegó, y llegó para quedarse”, afirmó rotundamente Luis Carlos Guerrero, presidente de CenturyLink para Colombia, quien definió a la empresa como “un habilitador de la transformación digital”.

En el Club El Nogal se llevó a cabo El CenturyLink Forum, evento que ya es tradicional en la región y que tiene lugar en diferentes países; este año Buenos Aires, Lima y Medellín nos precedieron con este encuentro, y continuará en Quito, Guayaquil y, por definir, Venezuela.

“La transformación digital es un proceso irreversible” afirma Felipe Gómez, director de nube, seguridad, DC y outsourcing de la multinacional . “Para sobrevivir en el mundo de hoy tenemos que ser más competitivos y mirar el mundo de una manera diferente. No se trata de digitalizar todo per se, pero sí de incorporar la tecnología a los procesos que pueden mejorar gracias a esta inclusión”.

Los negocios de hoy son híbridos, como la nube, como los datos, como las comunicaciones. Requieren de gran flexibilidad y adaptabilidad. Pero, ¿hasta dónde? No todo debe ser digital, pero no podemos ignorar las fuerzas de los nuevos emprendimientos. Hemos visto una migración de las grandes industrias de antaño a los proveedores de tecnología TIC y de estos, a las nuevas empresas como las redes sociales y los Uber, Airbnb, Rappi, Watson, etc., las cuales dependen de las TIC, pero las trascienden en su entorno operativo.

“Es una era disrruptiva. Podemos observar la competencia entre la página de internet y la tienda; la atención personal y la atención en línea; esto se traduce en una actitud generacional que genera cambios constantes: es la “uberización” de la economía”, afirma Guerrero.

Estamos en una era de convergencia tecnológica, en todos los frentes, con una política centrada en el usuario. “Tenemos que acompañar al cliente en el proceso de transformación”. Guerrero resaltó la importancia de entender los negocios híbridos y que no necesariamente el 100% deba ser digital; señaló que la tercerización es una fuerza que puede contribuir a la eficiencia en los negocios, con base en la especialización.

CenturyLink, antes Global Crossing e Impsat, lleva más de 20 años operando en Colombia. “Este ha sido un año difícil”, comenta Gómez, “con reducción de la demanda y aumento en la oferta. La competencia es fuerte. El sector espera que el gobierno, muy quieto en el año electoral, reanude sus compras, lo cual activa todo el mercado”. El Foro reunió cerca de 350 ejecutivos de importantes organizaciones y fue recibido con mucho interés. La ministra Sylvia Constain hizo la inauguración, en la que habló de la importancia de las TIC y el proyecto de ley “para promover el futuro digital”.