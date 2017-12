Este mes se realizaron los premios Cisco Channel Awards We are One, en el que Comstor ganó como Service Best Performance FY17 y Product Best Performance FY17.

Según los directivos, estos reconocimientos son el resultado del trabajo de un equipo comprometido con Cisco y todo el ecosistema de canales en Colombia de Comstor.

De izquierda a derecha: Andres Bazzani, DAM Cisco Colombia; Ricardo Caballero, general manager Westcon-Comstor Colombia; Johanna Plazas, Sales manager 2tier Comstor; Fernando López, general nanager de Westcon-Comstor MCA y Carlos Arias, Sales manager de Cisco Colombia.

Comentarios

comentarios