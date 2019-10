Competencia Nacional FIRST Colombia

El Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO es el organizador de la eliminatoria por Colombia de la competencia FIRST LEGO League 2019 -2020, que este año son patrocinadas por STAR WARS Force for Change! y el reto para el desarrollo de las pruebas se inspira en las ciudades del futuro «Smart Cities».

El propósito es desarrollar en niños desde los 4 años y jóvenes hasta los 16 años sus habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para resolver problemáticas reales mientras se divierten y compiten por lograr un cupo para representar al país en las competencias más destacadas de robótica infantil y juvenil a nivel mundial organizados por el FIRST.

En esta versión, las diferentes regiones del país están llamadas a participar en seis torneos regionales que se realizarán el próximo mes de noviembre donde se espera la participación de 180 equipos en el país:

Santander, Bucaramanga:

2 de noviembre

15 equipos participantes

Lugar: Colegio El Rosario Sede Lagos.

Cundinamarca:

9 de noviembre.

40 equipos participantes.

Lugar: Liceo Mayor de Soacha, Cundinamarca.

Bogotá:

17 de noviembre

40 equipos participantes.

Lugar: UNIMINUTO Sede Principal

Valle:

23 de noviembre

15 equipos participantes

Lugar: UNIMINUTO Buga

Guajira:

30 de noviembre.

15 equipos participantes

Lugar: Colegio Albania.

Antioquia:

30 de noviembre

15 equipos participantes

Lugar: UNIMINUTO Bello

Nuevamente UNIMINUTO organiza para Colombia esta competencia de alto rendimiento en robótica para que a través del aprendizaje los niños sean agentes de cambio y transformación en sus comunidades.

La edición 2019-2020 del FIRST contará con tres categorías como: FIRST LEGO League Discovery Edition: para niños entre 4 a 6 años. FIRST LEGO League Jr. Para niños entre 6 a 9 años y FIRST LEGO League para jóvenes entre 9 a 16 años.

La gran final nacional se realizará el 25 y 26 de enero de 2020 donde participarán los equipos ganadores de las competencias regionales que medirán sus destrezas para alcanzar un cupo a los más importantes eventos de robótica a nivel internacional.