Cómo mantener segura la información en la nube

En la medida en que evolucionan las soluciones cloud, van apareciendo también nuevas amenazas que ponen en riesgo los datos de una organización.

Por: Anderson Ortiz, Licencias OnLine

Las principales amenazas para una organización que tiene su información en la nube son las siguientes:

Privacidad de la información, dónde están los datos y quién tiene acceso a ellos.

Robo de credenciales.

Perdida de datos.

Ataques de denegación de servicios que impiden el acceso a las aplicaciones corporativas.

El usuario interno porque se resiste al cambio y ocasionalmente comete errores.

La información residente en la nube (cualquiera que sea) no es de acceso público, ni del proveedor. Los dueños de los datos son los clientes y la información no es compartida, sino que como cliente uno puede escoger en qué centro de datos en todo el mundo tenerla, bajo las normas y estándares internacionales que garantizan su privacidad, confidencialidad e integridad.

Para el caso de Azure existe un sitio público que muestra documentos reales de solicitudes de algunos gobiernos para acceder a los datos y cómo Microsoft a través de sus abogados y políticas vela por la seguridad del acceso a ellos.

Como usuarios de nube, se puede acceder a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Para el caso de Microsoft, se aplican altos niveles de seguridad para protegerla y evitar el acceso a personal no autorizado.

También existen herramientas de cifrado para los datos en reposo y en tránsito, así como herramientas de gestión de claves con recomendaciones y mejores prácticas.

Con respecto a la resistencia al cambio, es cuestión de educación y de adoptar un plan estratégico del cambio. Para esto, es importante resaltar las ventajas de trabajar en la nube, entre las que se destacan: la optimización del tiempo y los recursos, evitar desplazamientos y acortar distancias gracias a las herramientas de colaboración, acceso a la información desde diferentes dispositivos con solo tener acceso a internet y la no dependencia de un lugar de trabajo.

En este sentido, a la hora de contratar un servicio en la nube, hay aspectos relevantes a tener en cuenta.

En primer lugar, hay que tener claro qué servicio se requiere contratar, luego validar las herramientas con las que ya se tenga algo de afinidad y que pueden ser más fáciles y rápidas de asimilar o usar en la nube, acto seguido evaluar las opciones en el mercado que suplen la necesidad y qué presupuesto tengo a la hora de seleccionar y contratar el servicio.

Una de las ventajas actuales es que la mayoría de los servicios cloud permiten probar por 15 -30 días sus servicios y esto permite tomar una mejor decisión entre diferentes opciones.

La facilidad de uso y adquisición de las soluciones de nube, la facilidad de pago por uso/consumo, la garantía de precio a largo plazo, la facilidad de crecer bajo demanda, la seguridad de los datos, la disponibilidad y garantía del servicio, son aspectos relevantes que influyen de manera directa al momento de contratar un servicio en la nube.

El rol de canal

Durante el proceso de implementación de soluciones de seguridad para proteger los datos en la nube del cliente final, el canal tiene un papel protagónico. Los clientes finales confían en los canales porque se supone que son los expertos, es importante que cuenten con la capacidad de entregar una solución completa que incluya los aspectos de seguridad de los usuarios y sus datos en la nube.

Sumado a ello, es importante mencionar el papel que juega en este proceso el mayorista. Como aliado de negocios, por ejemplo, Licencias OnLine tiene a disposición un equipo de ingenieros especialistas que gracias a su conocimiento pueden apoyar con el armado, afinamiento y revisión de ambientes nuevos para implementar o en ambientes ya productivos, hacer las recomendaciones basados en las mejores prácticas y economías de experiencia. Estas recomendaciones van desde la optimización de recursos a nivel costo beneficio, hasta la incorporación de otros fabricantes aliados de nube.

La información, mejor en la nube

Para una organización, mantener la información en la nube es tan seguro, e incluso más, que tenerla en sus oficinas. Normalmente los centros de datos de proveedores de nube de clase mundial cuentan con los estándares más altos a nivel de energía, conectividad, refrigeración, seguridad, contingencia, entre otros, que difícilmente una empresa pueda llegar a tener por la cantidad de dinero que tendrían que invertir.

La nube permite trasladar toda esta responsabilidad al proveedor y le permite al cliente final dedicarse al foco de su negocio sin tener que invertir en activos no propios de su negocio. Grandes multinacionales, bancos, aseguradoras y gobiernos hacen uso de múltiples nubes confiando sus datos y obteniendo los beneficios de las mismas, e incluso en algunos casos usando lo mejor de los dos mundos, la nube privada y la nube pública.

A modo de conclusión, si como ser humano se enfermara del corazón y debiera ser operado para no morir, le confiaría su vida al mejor médico y el factor dinero en ese momento no sería lo más importante si su vida está en juego. De la misma forma, no siempre el proveedor más barato es el mejor, al final, se le está confiando la información, el ADN de nuestras empresas a un tercero. Todas estas ventajas en conjunto hacen que valga la pena pagar por un servicio de nube de clase mundial.