¿Cómo disminuir la rotación de personal?

En un ambiente competitivo, uno de los problemas más recurrentes que afectan la supervivencia de las compañías es la elevada tasa de rotación de personal. Ya sea por el abandono o renuncia, o debido a despidos con justa causa, en muchas empresas la rotación es alta. Y aunque parezca que no, su costo es elevado.

Este problema actual ha traído consigo una inmensa competencia por parte de las industrias para retener el personal realmente productivo. Esto supone un reto enorme no solo a la gerencia sino también a los departamentos de recursos humanos y jefaturas para mantener los índices de productividad de su empresa a través de la retención del talento humano. ¿Qué puede hacer usted para evitarla también?

Todo inicia desde la contratación

Si un individuo abandona su puesto de trabajo en los primeros tres meses de contratación, implica un costo aproximado de 12 salarios de esa persona. No es fácil dimensionar esa cifra hasta que se desglosa en el tiempo en el que se estuvo buscando el candidato, el tiempo de trabajo de colegas que tuvieron que entrenarlo (entrenamiento que no da frutos), y el comienzo de un nuevo proceso de selección y contratación y el entrenamiento de la siguiente persona, etc.

La rotación es un fenómeno global, y si bien son muchas las causas por las cuales la rotación de personal es tan alta hoy, las causas principales se presentan en el proceso de selección.

¿Mejorar la selección minimiza la rotación?

“Se cree que la contratación de personal es solamente evaluar una hoja de vida y verificar si está acorde a la vacante que se ofrece, esto es equivocado. En Performia hemos identificado que es mucho más complejo que eso. Además de evaluar los títulos y experiencia, debes evaluar la productividad de una persona; debes conocer que lo motiva, que desea, en dónde se ve a largo plazo… Aunque son aspectos que pocos se detienen a observar, son aquellos que te darán una imagen clara de si puedes o no contar con él o ella por un período de tiempo largo”, indicó Jairo Pinilla, gerente general de Performia Colombia.

De manera que, si se desea conseguir que una persona se quede en la empresa, se debe estudiar a fondo el perfil que esta posee. Es importante revisar su estabilidad en empleos anteriores, y que su perspectiva futura sea acorde no solo al cargo sino también a la cultura de la empresa. Brindarle mayor atención a estos detalles pueden ser el diferenciador entre una persona que se vaya, y otra que desee hacer carrera en su compañía.

¿Qué hacer con el personal existente?

La competitividad de una empresa es, evidentemente, proporcional a su productividad, y ésta, de igual forma, al talento con el cual cuenta la compañía. Por ello es importante tampoco descuidar este apartado.

Brindar cursos y capacitaciones, promover el crecimiento personal y reconocer de forma constante los logros del equipo afecta de manera positiva el clima laboral. Aunque no lo parezca, una palmada en la espalda después de un buen trabajo hecho puede ser, para muchas personas, lo que realmente están buscando en una empresa, y en un jefe.

“Para mí siempre es importante mantener al personal productivo de la empresa con las condiciones acordes a su desempeño. Ahora bien, si dos o tres personas abandonen un mismo cargo en tu empresa sin durar suficiente, como gerente es recomendable hacer una autoevaluación de la misma con tus empleados, que permita diagnosticar si hay algún problema de fondo. Pero para anticiparte a este panorama es vital que contrates personal que este motivado por sus resultados y desee jugar el mismo juego de la empresa. El problema no es solo retener personal, sino también poder contar con personas que desde el inicio se pongan la camiseta”, concluyó Jairo Pinilla.