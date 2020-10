Colombiano en la final del Logitech G Challenge 2020

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Una de las competencias más importantes del mundo de los eSports que realiza Logitech G, ya definió a los pilotos de Project Cars 2 que se enfrentarán en la final Latinoamericana del Logitech McLaren G Challenge, el próximo 21 de noviembre. Entre este grupo de finalistas, se encuentra un colombiano, quien que obtuvo el primer lugar de la región Cono Norte.

Álvaro Felipe Oliveros, conocido como RRC_CARBURADOR en los circuitos de eSports, se consolidó en el primer lugar con un total de 53 puntos, después de tres intensas carreras llenas de adrenalina, velocidad, e incluso, accidentes. El colombiano midió su talento frente a representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“Lo que me ha traído hasta acá ha sido mi pasión por las carreras. Desde niño seguía a Michael Shumacher y a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. Ahora, convertirme en el ganador es un paso más para llegar a instancias más profesionales como competir mundialmente en el Logitech McLaren G Challenge. No fue fácil, en la primera carrera, tres salidas de la pista me dejaron en el quinto puesto, pero con paciencia y constancia, cosas que no tuve al inicio, logré terminar segundo y luego primero en las dos siguientes competencias”, comentó Álvaro Felipe Oliveros.

El Logitech McLaren G Challenge tendrá por cada región – Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico – a un campeón. En este torneo internacional, los cuatro mejores corredores del mundo, de los cuales uno puede ser el colombiano, se ganarán la oportunidad de llevar a un acompañante a un viaje de cuatro días con todos los gastos pagos al Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de 2021. Esto incluye un recorrido por el McLaren Technology Center, clases con Lando Norris, conducir un superauto McLaren y vivir la experiencia VIP de este importante evento del automovilismo.

“La preparación para la final consistirá en enfocarme 100% en la carrera. Faltando mes y medio intensificaré mi entrenamiento, combinándolo con meditación y sesiones de práctica de las cuales espero entregar todo y sacarle el mejor provecho para llegar lo mejor preparado posible y poder derrotar a mis rivales, que si bien, son muy buenos y rápidos, los he estudiado y el objetivo es vencerlos adquiriendo un nivel superior al de ellos”, agrega Oliveros.

La representación colombiana ha demostrado que se puede llegar a instancias internacionales y para este joven piloto de Project Cars 2, su mayor deseo es poder vencer en el Logitech McLaren G Challenge. Se ve con muchas posibilidades y considera que cuenta con todo el combustible para ser el campeón mundial.