Colombia y Corea planean cooperación en IA y redes 5G

Durante su visita a Seúl (Corea), el viceministro de Economía Digital del ministerio de las TIC, Jehudi Castro Sierra, se reunió con su homólogo coreano y jefe de los temas de Inteligencia Artificial y Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Wonki Min.

Como resultado de ese encuentro, los viceministros abordaron la futura colaboración entre Colombia y Corea en temas de Inteligencia Artificial (IA); comunicaciones móviles (incluyendo 5G); gestión del espectro; infraestructura; neutralidad de red; ciberseguridad; tecnologías emergentes, y emprendimiento digital, entre otros.

Ambos países acordaron que dicho compromiso de cooperación binacional se concretará en un memorando de entendimiento que se encuentra en construcción.

“La interlocución con líderes gubernamentales de países como Corea es fundamental para la implementación de nuestro plan TIC ‘El futuro digital es de todos’, pues de esta forma intercambiamos experiencias con referentes para la transformación digital del país en cuanto a tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial como Inteligencia Artificial”, dijo el viceministro Castro Sierra.

De igual forma, Castro Sierra tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes de la Korea Foundation for the Advencement of Science and Creativity (Kofac), fundación que se encarga de la importancia del desarrollo de la ciencia y la educación de convergencia creativa, para abordar asuntos relacionados con educación en habilidades y emprendimientos digitales.