Cinco ‘apps’ para esta temporada

Por: Sergio Peña L.

Llegó la primera temporada de vacaciones del año que nos dará ese tiempo de descanso y energía que merecemos. Y es que para esta época, caemos en ese eterno dilema de no saber si quedarnos en la ciudad o irnos de viaje.

No te preocupes, en ambos casos puedes disfrutar al máximo tus vacaciones, pues a continuación te traemos las mejores Apps para estos días:

Foursquare – Disponible para Android y iOS.



Encuentra los mejores restaurantes, bares y más. Esta aplicación es una guía completa de sitios y eventos a los que puedes asistir en la ciudad en la que te encuentres. Además, antes de ir a un lugar puedes leer comentarios de la gente que ya ha asistido, ver qué calificación le dieron al restaurante, hotel, actividad nocturna, entre otras opciones, y agregar tus propias opiniones o consejos para futuros visitantes. Únete a esta comunidad que disfruta explorar lugares y descubrir actividades diferentes.

Airbnb – Disponible para Android y iOS.





Esta aplicación te ofrece alojamientos en todo el mundo. Es una de las mejores opciones para aquellos que buscan una experiencia diferente a los ya bien conocidos hoteles, pues te permite alquilar desde habitaciones sencillas hasta apartamentos y casas. En esta plataforma puedes conocer a los dueños de los alojamientos, otros huéspedes y hacer parte de las ‘experiencias’ que Airbnb organiza para sus usuarios. Además, podrás calificar el lugar donde te quedaste y leer opiniones de huéspedes antiguos.

Splitwise – Disponible para Android y iOS.





Si te vas de plan de vacaciones con amigos, esta App te ayuda a llevar las cuentas y gastos de todo tu viaje, especificando aspectos como: quién debe a quién, cuánto dinero se gasta, cómo se reparten los gastos, etc. Todo lo que tenga que ver con la parte financiera de tus vacaciones, déjalo en manos de Splitwise que ella lo organiza, lo único que debes hacer antes de iniciar es configurar la moneda a COP (pesos colombianos).

Waze – Disponible para Android y iOS.





En términos de transporte, Waze es el aliado perfecto para que llegues a tus destinos de la forma más rápida y sin estrés. Esta aplicación te lleva por las rutas más convenientes, te muestra el estado de las vías y pone en el mapa detalles como accidentes, trancones y otros aspectos que se pueden presentar en tu viaje. App ideal para ciudad y carretera.

Moovit – Disponible para Android y iOS.





Para aquellos que no viajamos en vehículo particular, esta plataforma se convierte en la guía perfecta para que nos podamos movilizar en transporte público. Basta con ingresar un lugar de destino y esta App te muestra los medios de transporte disponibles, horarios y paradas. Además, te acompaña durante todo tu recorrido, mandándote alertas para que no te pierdas ni te pases de ninguna estación.

Como recomendación adicional, para aquellos amantes de la música, no se pueden perder el IV Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, evento que se llevará a cabo del 17 al 20 de abril en diez localidades diferentes de la capital.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org

¡Todo listo! Navega por estas Apps y prepárate para vivir un merecido descanso.