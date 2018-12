Ciberseguridad en Colombia

En una economía cada vez más digital, los comercios electrónicos ofrecen grandes oportunidades para acceder a bienes y servicios que muchas veces no se logran acceder en entornos alejados. Esto hace que el comercio electrónico sea un gran instrumento de equidad para que todos los colombianos, independientemente de nuestra ubicación geográfica puedan contar con artículos de gran valor a bajos costos.

Por: Oscar Elías Herrera Bedoya, decano de la Escuela de Ingeniería TIC de la Universidad Piloto de Colombia

¿Qué tal esta Colombia en cuestión de ciberseguridad para esta época de comercio electrónico?

Colombia es uno de los países más avanzados en la región en lo relacionado con transacciones financieras a través de medios digitales, no solo desde el sector bancario, pasarelas de pago (Payu, MercadoPago, etc) y Superintendencias de forma preventiva, si no de mecanismos para atender situaciones de fraude a través de Centro Cibernético de la Policía Nacional.

De igual forma el comercio se ha fortalecido en la cultura de las transacciones digitales gracias a plataformas como Mercadolibre, Rappi, Domicilios.com, Cabify, Uber, Mensajeros Urbanos, Avianca.com, etc. así como tiendas digitales de comercio con presencia física como Falabella, Alkosto, Jumbo y desde luego acompañamiento desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Hoy el comercio electrónico mueve cerca del 5% del PIB de Colombia y eso representa una gran oportunidad y responsabilidad para empresas serías y comprometidas con la seguridad y el desarrollo de la sociedad.

¿Qué beneficios tengo al comprar a través de internet y no en los comercios directamente?

Además de lograr en muchos casos mejores precios, se logra acceder a un mayor catálogo de productos y servicios que no siempre están exhibidos en entornos digitales, pudiendo además compararlos en precio y en características de forma fácil y desde la comodidad del lugar favorito del usuario.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar compras a través de Internet?

Como en todo lo relacionado a los negocios físicos o virtuales, siempre es fundamental interactuar con comercios reconocidos o que expongan información fácil de contrastar, elementos de garantía, política de devoluciones y que desde luego generen confianza o que alguien cercano ya hubiese utilizado de forma exitosa.

Otro elemento fundamental es que, a la hora de realizar la transacción financiera, la pasarela de pago utilizada se una pasarela reconocida y preferiblemente vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Desde lo tecnológico como mínimo que se acceda a ella a través del protocolo HTTPS

¿Son o no reales estas promociones que aparecen en Internet?

Siempre existirá la letra pequeña tanto en las transacciones físicas como por medios digitales, de allí la importancia de leer muy bien y de conocer la política de retracto o devolución del comercio.

Una vez revisados estos elementos, desde luego que pueden existir grandes promociones en los distintos comercios electrónicos, muchos de los gastos o costos indirectos en los que incurre el comercio tradicional, son transferidos a los clientes en forma de descuentos, sin afectar los márgenes de ganancia o utilidades de los propios comercios.

¿Qué tipo de señales son alertas para desconfiar de un comercio electrónico? ¿cómo las identifico?

Antes que nada, validar que sea un comercio vigilado por autoridades colombianas o de amplia reputación internacional, que cuente con certificaciones nacionales y/o internacionales, que tecnológicamente utilice pasarelas de pago reconocidas y que al intentar contactarla por medios digitales se logre una comunicación efectiva. Una señal importante de alerta inmediata es si se piden datos de la tarjeta de crédito para que sean almacenadas en el propio comercio, o si no se muestran de forma clara políticas de entrega, devolución e información detallada de los productos.

¿Qué hacer en caso de que me copien mis datos personales y los de mis tarjetas de crédito?

En relación con la información sensible de los usuarios, es preferible no entregarla al comercio, salvo que sea necesaria para la realización del negocio, por ejemplo, la dirección de entrega del producto.

Si llegado el caso se tiene alguna duda o desconfianza es importante denunciar al comercio y comunicarse lo más pronto posible con el banco o entidad financiera para ponerlos en conocimiento de lo sucedido, ya sea para iniciar procesos de reversión de pagos o para hacer cambio de plásticos.

Es importante anotar que algunos bancos o entidades financieras ofrecen tarjetas virtuales prepago, específicas para pagos en comercio electrónico que no colocan en riesgo alguno los recursos financieros de la tarjeta habiente, al no acceder a la línea de crédito del cliente.

Si realizo compras ante un comercio legal y el producto no corresponde a lo que la descripción dice o no llega ¿qué puedo hacer en estos casos? ¿ante qué entidad puedo quejarme?

En el país es posible, cuando el vendedor y la entidad bancaria utilizada sea colombiana, reversar el pago total o parcial si ha existido fraude, una operación no solicitada, cuando el producto no se reciba o cuando esté defectuoso. Esta devolución se realiza durante los 5 días hábiles después del pago y la entidad financiera hace lo propio en máximo 15 días hábiles para reversar la operación aún sin el consentimiento del vendedor (decreto 587 de 2016 del ministerio de Comercio, Industria y Turismo).