Ciberseguridad en 2020

el 2019 fue el año de posicionamiento de Zero Trust. Este modelo de protección promete ser altamente efectivo, empoderando a empresas a tener mayor control de sus activos de información. El 2020 será un año donde Zero Trust se pondrá a prueba en cuestión de eficiencia y verdadera protección en la prevención de compromisos. Será el año de tecnologías emergentes cual propósito será la “verificación” del famoso modelo Zero Trust.