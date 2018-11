China gana el Mundial de League of Legends

50 mil personas presenciaron la final de Worlds 2018, el Campeonato Mundial del deporte electrónico de PC con más jugadores en el mundo, League of Legends.

El espectáculo fue en la madrugada del sábado, en el estadio de Munhak de Incheon, Corea del Sur, con un resultado que marca un antes y un después en la historia de LOL: Invictus Gaming le ganó a los europeos de Fnatic por 3-0 y logró consagrarse como el primer equipo chino en levantar la Copa del Invocador.

Millones de fanáticos siguieron la final en vivo, que comenzó con un show de apertura de la mano de The Glitch Mob, Mako, The World Alive, Bobby the iKON y de las cantantes pop Madison Beer, Miyeon y Soyeon de la banda Coreana (G)I-DLE, y Jaira Burns, quienes presentaron un nuevo tema creado por Riot Games con hologramas 3D de las campeonas del videojuego sobre el escenario.

Worlds 2018 comenzó el pasado 1 de octubre con 24 equipos de todo el mundo que buscaban levantar la “Copa del Invocador” y, por primera vez, los coreanos quedaron afuera de la final de eSports. Con giros inesperados durante toda la competencia, China logró su primer título como campeón de LOL.









Los europeos de Fnatic habían llegado al escenario como favoritos para posicionarse, no sólo como campeones del mundo, sino también como bicampeones, ya que fueron los primeros en ganar el Mundial de League of Legends en 2011, pero el equipo chino cautivó con su nivel.

El primer partido fue una demostración de superioridad por parte de Invictus Gaming, que castigó las propuestas arriesgadas de Fnatic. La dupla de Ning (jungla) y Rookie (carril central) probó ser suficiente para frenar al Baby Faker y poner el 1-0. En la segunda partida, Ning se robó el show con su Gragas, sacando del juego al carrilero superior de Fnatic y enviando su equipo directo al match-point.

En el tercer juego, el francés sOAZ de Fnatic entró para salvar a su equipo. No obstante, JackeyLove aniquiló a sus rivales con su letal Kai’Sa, apoyándose de Ning y Rookie.

Una final bisagra en la historia de League of Legends, en la que Invictus Gaming llegó a Corea del Sur para terminar con la hegemonía coreana y consagrarse como el mejor equipo del mundo.

A pesar de la derrota de Fnatic, hay un bicampeón: se trata de Duke, ex jugador de SK Telecom T1, hoy jugador de Invictus, que alzó la Copa del Invocador en 2016.

Riot Games confirmó que el Campeonato Mundial de League of Legends 2019 será en París, Francia.