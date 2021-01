CES2021: Primeros lanzamientos

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Inició la primera gran feria del año, en formato 100% digital, y en la cual 1.800 expositores de innovación y tecnología en cómputo, robótica, salud, automovilismo, ciudades inteligentes, conectividad, y todo lo que conlleva la electrónica de consumo, se dan cita para mostrar sus lanzamientos de productos y servicios.

Algunas de las conferencias principales serán las de Verizon, General Motors, AMD, Best Buy, Mastercard, Microsoft, Walmart, además de las mesas con el gobierno, emprendedores, centros de innovación, entre otros.

A continuación, cinco lanzamientos que llamaron la atención:

Tecnología en casa

Con el lema Life is ON – Make Yourself at Home, LG Electronics compartió su visión de un estilo de vida más conectado y conveniente.

En el evento de prensa CES de LG se dio el primer vistazo al proyecto de teléfono enrollable de LG y al influencer humano virtual. Como segundo dispositivo del Proyecto Explorer de la marca, este dispositivo enrollable es una mirada “exploratoria” a lo que puede traer el futuro de los teléfonos inteligentes.

Más tarde en el evento, LG presentó a Reah Keem, un compositor y DJ virtual hecho aún más humano a través de la tecnología de aprendizaje profundo. Reah aprovechó su tiempo en el centro de atención para presentar el nuevo robot LG CLOi que utiliza luz ultravioleta C (UV-C) para limpiar áreas de alto contacto y mucho tráfico, como habitaciones de hotel y restaurantes.

La exhibición virtual de LG se divide en cuatro sitios diferentes: Life in ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE en Las Vegas y Life’s Good Studio. Life in On TV ofrece cobertura 24 horas al día, 7 días a la semana de CES 2021 con las últimas noticias sobre productos LG, así como una entretenida programación de estilo de vida.

Virtual Experience ofrece una exhibición interactiva con cuatro zonas de productos diferentes y LG SIGNATURE en Las Vegas es un escaparate que combina Las Vegas con los electrodomésticos artísticamente inspirados de LG SIGNATURE. Los visitantes de Life’s Good Studio pueden disfrutar de divertidas colaboraciones musicales con algunos de los artistas emergentes de la industria discográfica.

La experiencia virtual de TV y la zona AV albergan las vistas y la calidad de imagen de la pantalla OLED Fall, una pared de pantallas OLED flexibles que recibe a todos los invitados.

La zona de Cine en Casa presenta a LG MAGNIT, el signo de pantalla grande Micro LED de 163 pulgadas de LG, que ofrece un negro más profundo, contraste y precisión de color mejorados con la tecnología Black Coating de la marca.

La zona de Mobile brinda la oportunidad de conocer las innovaciones móviles más recientes de LG, incluido el teléfono inteligente LG WING giratorio de doble pantalla.

EvoPro y otras innovaciones

Intel presentó nuevos procesadores para plataformas informáticas empresariales, educativas, móviles y de gaming, diseñados para ofrecer nuevas experiencias.

Durante su conferencia de prensa, Intel destacó la introducción de más de 50 procesadores, con lo cual llegarán al mercado más de 500 nuevos diseños para computadores portátiles y de escritorio en 2021.

En este sentido, Intel lanzó la plataforma Intel Core vPro de 11ª generación y la plataforma Intel Evo vPro, que ofrecen el más alto desempeño y mayor seguridad integral basada en hardware.

Además, presentó los nuevos procesadores de 10 nanómetros de la serie N, Intel Pentium Silver e Intel Celeron, que ofrecen un equilibrio inigualable de desempeño, medios y colaboración para sistemas educativos.

De igual forma, Intel anunció una nueva línea de procesadores móviles Intel Core serie H de 11ª generación para plataformas de gaming que ofrecen un equilibrio de movilidad y juegos para entusiastas.

Así mismo, Intel también presentó un avance de los productos que saldrán al mercado a finales de 2021, tales como los procesadores de escritorio Intel Core serie S de 11ª generación (con nombre de código “Rocket Lake-S”) y sus procesadores de nueva generación (con nombre de código “Alder Lake”).

“Solo Intel tiene la diversidad de productos que abarcan múltiples arquitecturas; el gran ecosistema abierto; la magnitud de la huella medioambiental de los procesos de fabricación; y una gran experiencia técnica que los clientes necesitan para abrir oportunidades en esta era de inteligencia distribuida”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Intel, Gregory Bryant. “Con un intenso enfoque en la ejecución de nuestros productos principales y en nuestra cartera más amplia, presentamos una serie de productos de vanguardia en CES, a los que se sumarán más a lo largo del año”.

Movilidad y seguridad

Acer presentó su primera Chromebook con nuevos procesadores móviles AMD Ryzen 3000 C-Series y gráficos AMD Radeon: la nueva Acer Chromebook Spin 514, que combina un diseño elegante, resistente y una batería de larga duración, que hacen que la Chromebook sea capaz de manejar todas las aplicaciones que los consumidores necesitan, mientras trabajan y aprenden desde casa.

Además, Acer ofrecerá la Acer Chromebook Enterprise Spin 514 que incorpora el último procesador móvil AMD Ryzen serie 3000 C y las capacidades comerciales de Chrome OS desbloqueadas para ayudar a los clientes comerciales.

“La combinación de los procesadores móviles AMD Ryzen con un diseño duradero hace que la nueva Acer Chromebook Spin 514 sea una excelente opción para los usuarios que necesitan trabajar en casa”, dijo James Lin, Gerente General, Notebooks, IT Products Business de Acer Inc. “Los usuarios quedarán impresionados por el nuevo nivel de capacidad de respuesta y rendimiento proporcionado por Acer Chromebook Spin 514 con procesadores AMD Ryzen Mobile P. Además, el procesador Ryzen 7 3700C ofrece los mejores gráficos disponibles en una Chromebook con tecnología AMD3, por lo que nuestros clientes pueden aprovechar la creciente gama de aplicaciones y extensiones para abordar proyectos aún más desafiantes “.

La Acer Chromebook Spin 514 es la primera de Acer en utilizar la última generación de nuevos procesadores móviles AMD Ryzen™ de alto rendimiento.

Basados ​​en la potente arquitectura “Zen”, garantizan una capacidad de respuesta constante, tiempos de arranque rápidos y una batería de larga duración. Como resultado, todo es rápido en la nueva Chromebook, ya sea que transmita contenido, utilice múltiples aplicaciones simultáneamente o ejecute herramientas de productividad de oficina. La nueva Chromebook puede, incluso, ayudar a los clientes a abordar proyectos más desafiantes para el trabajo y la escuela, como la edición y codificación de videos.

El Chromebook Spin 514 también incluye gráficos AMD Radeon™ de última generación para mejorar el juego, la transmisión y la creación de contenido. Los modelos con procesadores AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C de cuatro núcleos vendrán con los potentes gráficos móviles AMD Radeon™ Vega integrados.

La tecnología de procesador AMD de bajo consumo contribuye al diseño delgado y liviano del equipo, que ofrece hasta 10 horas de duración de la batería4 y se puede llevar fácilmente a cualquier lugar, con solo 1,55 kg (3,42 libras) de peso y 17,35 mm de grosor (0,68 pulgadas). Además, la Chromebook Spin 514 viene con hasta 16 GB de DRAM DDR4 y hasta 256 GB de almacenamiento.

Auto conectado

General Motors comparte varios desarrollos y muestra el avance hacia la consolidación de su visión de un mundo con Cero Accidentes, Cero Emisiones y Cero Congestión.

Además de la conferencia de apertura del CES de 2021, presentado por la CEO Global de GM, Mary Barra, la compañía tiene una exhibición virtual, la batería Ultium de GM, la charla sobre la adopción masiva de vehículos eléctricos.

Además, GM presenta un espacio de exhibición en vivo llamado Exhibit ZERO (Exhibición Cero), muestra virtual futurista, que busca presentar lo que sucederá dentro de 5 años, mirando hacia atrás y celebrando el año en el que todo comenzó a cambiar.

Es de anotar que tan solo en el último año, la firma se comprometió a lanzar 30 vehículos eléctricos completamente nuevos, e invirtió $27 mil millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, todo hacia 2025.

Experiencias inmersivas más personalizadas

Lenovo se centra en los avances de diseño e ingeniería impulsados por la experiencia diaria en constante evolución de las personas, como buscar diseños optimizados para ayudar a mantener el escritorio ordenado, visuales envolventes para dar vida al entretenimiento en el hogar a través de una imagen ultra-vibrante, y dispositivos más versátiles con accesorios de juego personalizados para disfrutar en casa o fuera de ella.

En esta edición de CES, Lenovo presenta una gama de elegantes productos para el consumidor de diseño de alta calidad, entre los que se incluyen: el PC de escritorio todo en uno Yoga™ AIO 7, que ocupa menos espacio con una pantalla giratoria;dos elegantes y delgados monitores IPS para consumidores, el Lenovo L24i-30 y el Lenovo L27e-30 y un par de productos creados en conjunto con NEC Corporation, una laptop LAVIE Pro Mobile mejorada y la pequeña LAVIE MINI, PC convertible de diseño conceptual que ofrece enormes posibilidades y conectividad para videojuegos.

Cada uno de estos nuevos dispositivos de consumo fue diseñado para hacer la vida más fácil mientras se está conectado, productivo y entretenido todo el día. También se lanzarán las últimas actualizaciones de software de Lenovo Vantage para ayudar a personalizar aún más la experiencia informática.

Sobre Lenovo Yoga AIO 71, vale la pena destacar que es un PC de escritorio, todo en uno, con Windows 10 es la indicada. La bisagra giratoria de Lenovo permite personalizar la instalación. El usuario gira sin esfuerzo la pantalla de marco delgado desde una posición horizontal a una completamente vertical para obtener una pantalla elevada y elegante simplemente presionando con un dedo. O bien, inclina el ángulo de visión desde completamente plano hasta 20 grados para una comodidad a la medida.

Además, gracias al hardware con proyección inalámbrica integrada de la Yoga AIO 7, se puede activar la pantalla de forma remota desde una tableta o un smartphone sin tener que encender el PC de escritorio. Una futura actualización permitirá ver programas en línea directamente en la pantalla, transformándola en un Smart TV de 4K.