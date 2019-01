CES2019, datos para toma de decisiones

En su primer día oficial, el CES nos trae una sesión con Ginni Rometti, CEO de IBM, quien habló de la innovación como sorpresa, y es que de eso se trata el CES, de dejarnos sorprender por las innovaciones que se están desarrollando.

Por: Alejandra Villate

De momento no se puede conocer el futuro pero la tecnología nos ayuda a darle forma. Rometti dice que la tecnología no debe buscar soluciones a problemas que no existen, sino buscar soluciones a problemas existentes.

Ed Bastian, CEO de Delta pregunta ¿Cómo puede una aerolínea cancelar las cancelaciones?

Y es que 210 días del año sin cancelaciones representa una gran cifra en la aviación comercial. Con la tecnologìa predictiva, solo se hacen cancelaciones por el clima y con la mejora en predicciones éstas pueden reducirse aún mas.

Y ¿qué tiene que ver IBM? La empresa, quien hoy día es dueña de Weather Company, utiliza, a través de múltiples fuentes, datos de sensores que le permiten hacer predicciones sobre el clima cada hora y con un rango de 3km. ¿Qué mejor que tener predicciones de dónde y cuándo evitar turbulencias?

Y como tema de gran relevancia en el CES, la inteligencia artificial no se queda atrás. Imagine estar en un avión y ser reconocido por la azafata, quien ofrece servicios perzonalizados con base en los datos recopilados en viajes anteriores. Pero no se puede tener IA sin un arquitecto de datos. Y esta labor se va a incrementar, pues se estima que menos del 1% de los datos que generamos son realmente analizados. Rametti, introduce el “deep data” como todos los datos que aún no han sido recolectados o analizados. Y dice que los datos serán el recurso natural del futuro.





Nuevamente la transparencia es tema y esto va directamente ligado al servicio que se presta a los pasajeros. Con blockchain podemos prestar atención relevante a los pasajeros, o dar seguimiento a la mercancía que estamos enviando por cargo. Esto ayudará a rastrear dónde está, a qué hora llegará y cómo crear fidelidad, mencionó el directivo de Delta.

Otro caso es el de los supermercados. Walmart vende 1.5 billones de libras de bananos al año y se puede dar seguimiento con blockchain para rastrear los alimentos, que finalmente se ve reflejada en la seguridad de los consumidores.

Para toda la cadena desde agricultores, servicios de entrega, proveedores, vendedores etc… lo que blockchain nos da, es un sistema de confianza y seguridad de dónde vienen los productos que consumimos, a qué temperatura viajan estos productos y demás preguntas que como consumidores podemos tener sobre nuestros alimentos.

Esto es solo un abrebocas a lo que #CES2019 tiene preparado este año. Esperaremos mucho debate sobre inteligencia artificial y la importancia de los datos.