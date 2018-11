CES presentó tecnologías que cambiarán la vida

Para conmemorar el Día Mundial del Turismo, CTA (Asociación de Tecnología de Consumo) dio a conocer una nueva área de turismo en CES 2019 para resaltar la importancia de la tecnología e innovación dentro del turismo. Los asistentes podrán ver y experimentar cómo la tecnología ayuda a personalizar y avanzar la experiencia de viajes. Además de exhibiciones en el área de exposición, se contará con conferencias que analizarán el papel de la tecnología para ayudar a la industria global de turismo y viajes para crear experiencias personalizadas que también conllevan oportunidades de crecimiento económico sustentable para comunidades locales.

Anunciado por primera ocasión durante CES Unveiled Amsterdam, el cuarto libro de CTA,

Futuro Ninja: Secretos para el Éxito en el Nuevo Mundo de la Innovación (Ninja Future: Secrets to Success in the New World of Innovation) (HarperCollins, 2019), será presentado en CES 2019. El autor, Gary Shapiro, presidente y director general de CTA, explica la evolución del panorama tecnológico – avances actualmente en creación y aquéllos que sólo podemos prever. Basándose en las percepciones que ha reunido como cinturón negro de artes marciales, él cubre el tema de cómo los negocios y gobiernos pueden moverse para tener éxito en el medio ambiente turbulento de hoy adoptando la mentalidad de “Ninja” – adaptándose al cambio para capitalizar las oportunidades a la velocidad de la luz. Shapiro también es autor ‘best-seller’ del New York Times de Ninja Innovation: The Ten Killer Strategies of the World’s Most Successful Businesses (Innovación Ninja: Diez Estrategias Matadoras de los Negocios Más Exitosos del Mundo) (HarperCollins, 2013) y The Comeback: How Innovation Will Restore the American Dream (El Regreso: Cómo la Innovación Restituirá el Sueño Americano) (Beaufort, 2011).

Adicionalmente, 39 compañías tec de los Países Bajos y regiones cercanas fueron anunciadas como Ganadoras de Premios a la Innovación CES® 2019. Entre ellas, la compañía holandesa EVBox fue honrada en la cagoría de Energía Inteligente y Qoobi en la categoría de Audio/Video de Alto Desempeño.

“Las compañías reconocidas este año como innovadoras de CES representan la dirección que lleva a nuestra industria global a nuevas alturas,” comentó Karen Chupka, vicepresidente ejecutiva de CTA. “Los productos premiados hoy ofrecen soluciones a algunos de los retos más apremiantes de nuestro mundo y cambiarán nuestras vidas y nuestro mundo para lo mejor”.

También se informó que CTA se asociará nuevamente con StartupDelta para CES 2019. Representando el compromiso de los Países Bajos con la innovación, Startup Delta llevará una delegación de compañías ‘startup’ a CES 2019, las cuales se presentarán en Eureka Park, el centro de ‘startups’ de CES.

En su segundo año, CES Unveiled Amsterdam reunió a 634 asistentes de 19 países, incluyendo 64 expositores de los Países Bajos y regiones aledañas.

CES 2019 mostrará tecnología que cambia la vida a través de las principales industrias, presentando a 4,500 compañías en un área de exhibición de 2.75M pies cuadrados netos (260K metros cuadrados netos). El evento proporciona acceso a lo más actual en tecnología transformadora como conectividad 5G, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, hogar inteligente, ciudades inteligentes, deportes, inteligencia de máquinas y más. Las nuevas áreas de CES 2019 incluyen al Mercado de Turismo, así como a la recién anunciada área de Resiliencia, enfocada en tecnologías que mantienen al mundo sano, seguro, cálido, alimentado y protegido frente a la adversidad.