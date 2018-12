CES 2019: Taiwán promueve el futuro inteligente

Con el lema AIoT, el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA), principal organización de promoción comercial de Taiwán, brindará un primer vistazo de los avances de algunas de las empresas más innovadoras de este país en Las Vegas.

Por: Alejandra Villate

En el CES 2019 se presentarán productos que tienen el potencial de mejorar el trabajo y la vida cotidiana, como el pionero de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial CyberLink, la startup ELECLEAN, la pantalla plana de la firma Innolux y el desarrollador avanzado de sistemas de tecnología de vehículos autónomos no tripulados (UAV), ThunderTiger.

Estos productos, que incluyen un sistema de reconocimiento facial AI de alta precisión, un avión submarino futurista, una pantalla digital inteligente para estantes y un dispositivo esterilizador portátil que convierte el agua en desinfectante, son avances que pronto se presentarán en el contexto de una serie de innovaciones.

Taiwán, un país conocido por su papel clave en la cadena de suministro global de la industria de la información y la comunicación, acogió con satisfacción el lanzamiento del último centro de innovación de Amazon en agosto.

Las numerosas innovaciones de AIoT de Taiwán, ejemplificadas por las cuatro compañías presentadoras, también ganadoras del prestigioso premio Taiwan Excellence, se presentarán en la conferencia de prensa del CES “El futuro es inteligente: innovaciones de Taiwán para 2019 y más allá”:









CyberLink – FaceMe

Con años de investigación en los campos de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, FaceMe® de CyberLink es uno de los sistemas de reconocimiento facial más precisos del mundo. Alimentado por un aprendizaje profundo y un algoritmo de red neuronal, su alta precisión produce hasta un 98.41% de tasa de aceptación verdadera (TAR) con una tasa de aceptación falsa (FAR) de menos de 10-6 (0.000001). Con una precisión tan alta, FaceMe es perfecto para soluciones de seguridad y vigilancia, y para múltiples aplicaciones como hogares inteligentes, oficinas inteligentes, minoristas inteligentes y ciudades inteligentes. Su motor de reconocimiento facial AI se ejecuta sin problemas en sistemas con menos memoria o con menor capacidad de procesamiento de CPU / GPU, lo que permite implementaciones en un mercado masivo sensible al precio.

CyberLink, además de su experiencia en inteligencia artificial y reconocimiento facial, ha enviado varios cientos de millones de copias de su software y aplicaciones multimedia, incluidos el galardonado PowerDirector, PhotoDirector y PowerDVD. A lo largo de los años, CyberLink ha forjado alianzas a largo plazo con los principales fabricantes de dispositivos periféricos y computadoras personales del mundo. A través de la precarga de hardware, CyberLink proporciona a las marcas de PC un software de aplicación versátil que les ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes finales.

ELECLEAN – El pulverizador desinfectante ELECLEAN es el primer dispositivo de esterilización portátil que transforma el agua en desinfectante, eliminando bacterias y virus. Después de almacenar agua en el recipiente, simplemente presione el interruptor para producir ROS (especies reactivas de oxígeno) y cree un spray que pueda reducir los gérmenes comunes en la vida diaria. Está certificado como efectivo para destruir el 99.99% de los contagios como E.coli, H1NI y enterovirus. No contiene complementos químicos y es lo suficientemente ligero para ser transportado. Sirve como la herramienta perfecta para limpiar el medio ambiente y desinfectar el cuerpo humano.

Innolux – Etiquetas para estanterías electrónicas

Al redefinir el futuro de la venta minorista, las nuevas etiquetas de estantería digital de Innolux le permiten garantizar que la información del producto se mantenga actualizada al permitir que el contenido se actualice de manera fácil y eficiente. Las nuevas etiquetas de estante electrónico TFT de 23,1 “y 29” tipo barra tienen una pantalla panorámica adicional y son ideales para aplicaciones como las etiquetas de estante electrónicas utilizadas para mostrar detalles de productos, precios y ofertas especiales. Con una pantalla de etiqueta de estante digital, puede garantizar que la información del producto se mantenga actualizada al garantizar que el contenido pueda actualizarse de manera fácil y eficiente.

Innolux es uno de los principales fabricantes mundiales de pantallas planas, que suministran a algunas de las marcas de televisores más conocidas del mundo. Sus líneas de productos integrales abarcan toda la gama de módulos de paneles LCD TFT y paneles táctiles, incluidos paneles de TV, PID, monitores de escritorio, paneles de computadoras portátiles, paneles de tamaño pequeño y mediano, y paneles médicos y automotrices.

ThunderTiger – Seadragon XLR bajo el sistema de agua ROV

Seadragon, un robot autónomo de agua, es un submarino controlado a distancia para vigilancia, rescate e investigación marina. El ingenioso dispositivo es altamente maniobrable gracias a su configuración de empuje vectorial y posee una capacidad adicional de estabilización optimizada para misiones de inspección y clase de investigación. Su interfaz multiplataforma es fácil de usar e intuitiva de usar. El Seadragon puede explorar a profundidades de 200 metros (218 yardas) y tiene baterías de intercambio rápido para misiones largas. También está equipado con una mano maniobrable y una linterna. Seadragon se encuentra entre los líderes del mercado emergente de drones submarinos.

Líder mundial, Thunder Tiger se ha especializado en el diseño y la fabricación de aviones de control remoto de grado de consumidor durante 40 años. En el ferozmente competitivo mercado de aviones no tripulados, Thunder Tiger ha utilizado sus competencias básicas para desarrollar vehículos no tripulados más grandes para usos y aplicaciones industriales y comerciales, que van desde Detección de vehículos aéreos no tripulados (UAV) por radar a vehículos submarinos operados a distancia (ROV).

Visite TAIWAN Excellence Pavilion @CES 2019 en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Hall 1, # 20636.