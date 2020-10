Campeones del Just Dance M.A.C Challenge

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Se llevó a cabo la gran final del Just Dance M.A.C Challenge, el primer campeonato latinoamericano de Just Dance, una celebración 100% digital en la que la alegría, la pasión por el baile y la música fueron los principales ingredientes.

Con mucha energía, música, invitados especiales, el público conoció a los primeros campeones latinoamericanos: Tiago Oliveira de Brasil y Taina Paredes, de Chile, quienes se destacaron, tanto en el puntaje del juego de baile, como en conquistar a los los invitados del jurado, ganando el título de embajadores de Just Dance para América Latina, un premio de $2,500 dólares y un viaje, con un acompañante, a Salvador da Bahía, con boleto de avión y hospedaje ofrecido por la campaña #VisitSalvadorDaBahia, de la capital de Bahía.

El evento, resultado de la asociación entre Ubisoft y M.A.C Cosmetics, una marca que nació entre bastidores y que es una autoridad mundial en maquillaje de alto rendimiento, contó con la participación de dos representantes de cada país: Vanesa Coelho y Franco López de Argentina; Aynne Allana y Tiago Oliveira de Brasil; Taina Paredes y Diego Hormázabal de Chile; Julián Berón y Carolina Ramírez de Colombia; Andrea Rodríguez y Eduardo Calderón de México, y Bryan Luján y Karina Anaya de Perú.

La fiesta dio inicio con una presentación de Olodum, banda de samba reggae originaria de Sao Salvador, cuyos alegres ritmos y percusiones amenizaron el pre show y calentaron motores para la anticipada competencia, de la mano de la influenciadora y bailarina Lore Improta. Poco después, los conductores Felipe Titto y Nyvi Estephan entraron en escena para dirigir las partidas y anunciar a los cuatro semifinalistas de las categorías masculina y femenina. Cabe destacar que las primeras fases se jugaron antes de la transmisión en directo y dieron lugar a la eliminación de cuatro participantes: Franco Daniel (ARG), Victor Brayan (PER), Aynne Allana (BRA) y Vanesa Coelho (ARG).

La primera semifinal que se disputó en vivo fue la masculina en la que se enfrentaron Tiago Oliveira de Brasil contra Julián Berón de Colombia. En un duelo cargado de energía y buena actitud al ritmo de “Bangarang (Alt)” de Skrillex y “Ma Itù” de Stella Mwangi, fue el brasileño Tiago Oliveira quien, gracias a su total dominio de las coreografías y el uso de disfraces y bodypaint para emular a los coaches de cada tema, conquistó a las jueces y consiguió su pase a la siguiente fase al vencer Julián, con un marcador de 2-0.

Por otro lado, la segunda semifinal varonil, en la que Eduardo Calderón de México y Diego Hormazábal de Chile se vieron las caras, se convirtió en un deleite gracias al gran carisma y energía de ambos contendientes, quienes nos transmitieron su pasión por Just Dance al interpretar “Rain Over Me (Alt)” de Pitbull Ft. Marc Anthony y “Fancy Footwork”de Chromeo. Ambos competidores dieron todo de sí mismos, por lo que se encontraban empatados 1-1 en un duelo muy reñido, por lo que todo se decidió con una tercera canción, “Taki Taki” de DJ Snake, la cual fue conquistada por Eduardo Calderón, quien, con un voto unánime del jurado integrado por Mandy Candy, Sheila Mello y Jéssika Mendonça, aseguró el pase a la final para México.

Por su parte, las semifinales femeniles fueron mucho más reñidas que las de sus contrapartes masculinas, gracias al equilibrio, carisma y pasión que transmitieron Andrea y Carolina de México y Colombia, y Taina y Karina de Chile y Perú. Andrea y Carolina se enfrentaron en un cerrado duelo con los ritmos electrónicos de “Bangarang (ALT)” de Skrillex y las percusiones afro de “Ma Itù” de Stella Mwangi. Ambas competidoras dominaron uno de los temas, manteniendo el empate y forzándolas a bailar un tercer tema, “Soy Yo” de Bomba Estéreo, en el que el gran carisma y enérgica técnica de la colombiana conquistó al jurado con su increíble interpretación de Street Dance.

Taina y Karina se apoderaron de la pantalla y nos hicieron vibrar con su interpretación de las coreografías de “Rain Over Me (ALT)” de Pitbull Ft. Marc Anthony y “Fancy Footwork de Chromeo”. Gracias a su impecable técnica, movimientos limpios y dominio del espacio, Taina Paredes logró el ansiado pase a la final para Chile con un marcador de 2-0.

Ya para las finales las emociones se encontraban a flor de piel. La final femenil, Chile vs. Colombia se llevó a cabo en primer lugar, con un cerradísimo enfrentamiento entre Taina y Carolina, cargado de intensidad, acrobacia y coquetería. El primer tema de la final fue “Sushi (ALT)” de Merk & Kremont, el cual provocó decisiones divididas entre las jueces Mandy Candy, Sheila Mello y Jéssika Mendonça, quienes otorgaron el primer punto a Taina. Todo se decidió con los ritmos del hip-hop urbano de “My New Swag” de VAVA Ft. Ty & Nina Wang, en el que, aunque Carolina tuvo una gran ejecución, fue la pasión y entrega de Taina lo que le valió convertirse en la primera campeona latinoamericana de Just Dance.

Para la final varonil, Eduardo Calderón, el representante de México y Tiago Oliveira de Brasil nos regalaron una interpretación cargada de energía, sonrisas y buena actitud, bailando las canciones “Sushi (ALT)” de Merk & Kremont y “My New Swag” de VAVA Ft. Ty & Nina Wang. Eduardo dejó el alma en la pista, sin embargo, Tiago conquistó a Jéssika Mendonça, Mandy Candy y Sheila Mello con sus cambios de vestuario y técnica más pulida, convirtiéndose en el campeón varonil del Just Dance M.A.C Challenge con un marcador de 2-0.

“Estoy muy feliz, estoy en shock, sorprendida”, comentó Taina Paredes tras conquistar el título. “Estoy muy feliz de llegar a este punto, orgullosa de mí y de todos mis compañeros del campeonato. Estuve todo el tiempo muy preocupada, porque todos son tan talentosos. ¡En verdad que estoy muy feliz y en shock muchas gracias!”, agregó.

“¡Quiero agradecer a todos! Este campeonato fue maravilloso”, mencionó Tiago Oliveira, después de ser nombrado campeón varonil. “Quiero agradecer en primer lugar a los competidores, ustedes son increíbles, fue un honor competir con ustedes, todos son campeones. También quiero agradecer al equipo de trabajo detrás de todo, ¡fue increíble! Me gustó mucho todo en verdad y por último agradecer a Ubisoft y M.A.C. Cosmetics por pensar en esta competencia”.

Al igual que los invitados, los competidores participaron en el espectáculo final desde sus respectivos hogares, todo para respetar las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social en el período de la pandemia covid-19. Al llegar a la fase final de la competencia, los doce participantes recibieron un Kit de Creador, que incluye una Xbox One con Kinect, un smartphone y una lámpara.