Camilo Sarasti, designado Country manager de iFood para Colombia

iFood, la aplicación para pedir comida a domicilio en varias ciudades del país, anuncia el nombramiento de Camilo Sarasti como nuevo Country manager para Colombia.

Sarasti, de 34 años, y quien previamente había dirigido la compañía Domicilios.com en el territorio nacional, así como la app de transporte Cabify –no solo en Colombia, sino en Panamá y República Dominicana- buscará desde su cargo consolidar las ciudades en las que iFood sirve, así como robustecer la expansión nacional de la compañía, la cual incluye su llegada a Bogotá.

“iFood tiene presencia en Brasil, México y Colombia. El mes pasado, por ejemplo, entre los tres países hicimos más de 20 millones de pedidos”, asegura Camilo Sarasti, Country Manager de iFood Colombia.

Con su llegada, Sarasti es enfático en la importancia de trabajar en cooperación de la mano con empresas, que, por ejemplo, prestan específicamente soluciones de mensajería.

“Como quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia necesita una ley para regular a los colaboradores. Es importante que se pueda pagar seguridad social por horas, para que la gente que gane menos del mínimo pueda contribuir a la seguridad social. Estas personas están en el régimen de salud subsidiado, lo cual aumenta el déficit del sistema y tampoco cotizan para tener una pensión durante su vejez. iFood actualmente contrata a través de empresas el servicio de domiciliarios (como Mensajeros Urbanos, Oficios, Mandao’s, Fappster y Endesa) y no presta este servicio directamente”, agrega.

El colombiano llega al cargo con una carrera profesional de más de 12 años en el área estratégica y en el liderazgo de equipos de alto perfil dentro del sector de e-commerce. A su vez, su experiencia en el desarrollo y posicionamiento de nuevas líneas de negocio, le han hecho destacarse previamente en empresas como Rocket Internet, compañía alemana que lo escogió para fundar en el país Tripda, una aplicación que promueve el Carpooling o carro compartido con usuarios que quieren desplazarse a otras ciudades del país.

Entre sus estudios sobresale su paso por Wagner College en New York. Asimismo, trabajó para compañías como la consultora The Breakthrough, Carvajal Información, F. Hoffmann – La Roche y New York Life Insurance Company.