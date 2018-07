CA, playa, brisa y… tecnología

Cartagena de Indias sirvió de marco para la realización del “Leadership Council 2018”, organizado por CA y sus aliados de negocios, evento que reunió a 82 ejecutivos de empresas usuarias de 12 países de Latinoamérica.

Importantes empresas del subcontinente se dieron cita para escuchar las diversas ponencias y debatir sobre el estado de la tecnología y sus posibilidades de adopción en las empresas. La fábrica moderna de software, preconizada por CA desde el año pasado, sirvió de núcleo en torno al cual giraron las conferencias sobre transformación digital, innovación y aplicaciones prácticas de la tecnología. Los asistentes, de diversos sectores de la economía, tuvieron ocasión de compartir con sus colegas las diversas experiencias y analizaron las respuestas que tiene CA a sus problemática empresarial.









Claudia Vásquez, presidenta y gerente general de CA para Latinoamérica y el Caribe, destacó la calidad y diversidad de los asistentes a esta doceava versión de este evento e instó a conversar libremente entre ellos y con los ejecutivos de la firma encargados de fortalecer las relaciones con sus clientes.

La ejecutiva se refirió al fenómeno de la transformación digital que estamos experimentando y la necesidad de contar con el cliente en la definición de las soluciones para mejorar la experiencia de usuario.

Se mostró partidaria de la disrupción como herramienta de competitividad, pero “una disrupción planeada, probada y controlada, no per se. Si no cambias tu manera de actuar porque hasta el momento funciona, es probable que tu competencia esté buscando un modelo que pueda acabar con tu forma de trabajar”.

Los clientes, en general, buscan agilidad y seguridad. “Es importante que el cliente confíe en la solución y crea en la seguridad de la plataforma, que vea que el modelo si funciona”.

El mayor activo de una empresa es su gente. Por eso, CA ha desarrollado una incubadora de ideas en el seno de la compañía; los empleados pueden proponer ideas que, de ser aceptadas, deberán ser desarrolladas por el empleado o grupo de empleados, manteniéndoles el salario y garantizándoles el puesto durante el desarrollo de la idea. Así han surgido diversos productos e, incluso, nuevas compañías. Un ejemplo es Instant Agenda, un software que permite ser más productivo en las reuniones, evitar el desperdicio de tiempo y recursos y tener una retrospectiva del proceso.

Como “muy útil y positiva” fue calificada esta reunión por los asistentes, quienes destacaron la importancia de tener seguimiento en su actualización tecnológica y la utilidad de crear este tipo de espacios para compartir ideas y debatir conceptos. Un panel de usuarios sirvió para destacar la bondad de las soluciones ofrecidas por CA, en la resolución de problemas coyunturales y en la renovación de las compañías.