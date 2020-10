Boundless 2020, el encuentro de la seguridad y los canales

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

SonicWall presenta Boundless 2020, un evento virtual para partners de tres días con un diseño innovador, que se realizará del 17 al 19 de noviembre, que busca empoderar a los socios a medida que asumen nuevos desafíos y oportunidades para proteger, conectar y asegurar mejor a sus clientes en la nueva normalidad comercial.

El presidente y CEO de SonicWall, Bill Conner, dijo: “Boundless 2020 está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de nuestros socios de negocio. El objetivo de SonicWall es hacer que se sientan bien informados sobre nuestra cartera de soluciones en expansión, entusiasmados por ser un socio más comprometido y bien conectado con fuentes, expertos y materiales que ayudarán a garantizar su éxito en 2021 “.

Conner inaugurará el evento con un discurso de apertura que destacará la transformación de la empresa a Boundless Cybersecurity, un viaje que antecede al cambio dramático de los empleados en las oficinas a las fuerzas laborales remotas y virtuales como producto de la pandemia de COVID-19. Con una carrera que abarca más de 30 años en industrias de alta tecnología, Bill Conner es un experto en cambios corporativos y especialistta en seguridad, datos e infraestructura.

Los asistentes a Boundless 2020 aprenderán directamente de los líderes de la industria, recibirán actualizaciones clave sobre productos y soluciones nuevos y existentes, así como también participarán en discusiones con oradores y presentadores invitados.

Adicionalmente, podrán escuchar a uno de los autores de best-sellers internacionales número uno y presentador destacado de TED Talk, Bruce Schneier, quien ha escrito más de una docena de libros, incluido el best-seller del New York Times ‘Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World’.

SonicWall también contará con la participación de Keren Elazari, una analista de seguridad, investigadora, autora y conferencista internacional, que trabaja con firmas de seguridad, organizaciones gubernamentales y compañías del Fortune 500. Elazari es la primera mujer israelí en dar una charla en la conferencia oficial TED Talk, y su charla sobre hackers ha sido vista por millones, traducida a 30 idiomas y es una de las charlas más vistas de TED Talk sobre el tema de la ciberseguridad.

Por último, Boundless 2020 también contará con John Sileo, un experto divertido y enérgico que moldea sus experiencias de primera mano en éxitos como autor galardonado, invitado de 60 Minutes y orador principal del Pentágono, Schwab y miles de audiencias listas para emprender acciones concretas sobre ciberseguridad, privacidad digital y equilibrio entre tecnología y vida. Sileo se graduó en Harvard y es autor de cuatro libros, incluido ‘Stolen Lives: Identity Theft Prevention Made Simple.’

Los asistentes a Boundless 2020 recibirán más de 20 horas de contenido exclusivo y escucharán a más de 30 speakers y presentadores. Adaptado a las necesidades del equipo global diversificado de SonicWall, Boundless 2020 también ofrecerá desgloses regionales en idiomas locales, incluidos inglés, alemán, francés, italiano, portugués y español.

“Aunque es un desafío, este año ha impulsado a las empresas a ser más creativas al reforzar la solidaridad entre los canales que están más dispersos que nunca”, dijo el patrocinador del evento y director ejecutivo de The Channel Company, Blaine Raddon.

El evento es patrocinando por ADT Cybersecurity, Ingram Micro & Infinigate.