Blockchain: innovación que está impactando al mundo

Estos días, el blockchain nos aparece por todas partes, siempre está en las noticias. Desde sus inicios en 2008 ha sido la columna vertebral de varias importantes tecnologías, incluido el caso del Bitcoin, un sistema monetario electrónico de persona a persona. Aunque el blockchain sigue en su infancia, no cabe duda que tiene el potencial de impactar prácticamente todo ámbito bajo el sol – desde el sector de la salud y las finanzas, hasta la industria automotriz, incluida la seguridad cibernética.

Por: Andrés Mendoza, Asesor Técnico para América Latina de ManageEngine

Blockchain es un libro de registro público digital descentralizado en el cual se documentan eventos (entiéndase operaciones) y que permite que sólo una cierta comunidad de entusiastas vaya modificando los registros. Un bloque típicamente abarca una colección de registros digitales, tales como datos personales, información médica, o incluso la dirección virtual de una cripto moneda.









Las operaciones a lo largo de distintos blockchains están disponibles públicamente. Por ejemplo, si yo quisiera enviar bitcoins a un amigo, nadie en la red podría conocer mi identidad, sin embargo sabrían el monto transferido, mi dirección pública y la de mi contraparte. En un entorno de blockchains, la propiedad privada de direcciones cumple con los requisitos de autenticación y mantiene a salvo los datos más explotables de las personas de atacantes y de proveedores de servicios de transacciones externos. Los registros de blockchain se encuentran totalmente descentralizados: siempre están siendo verificados por toda la red, en el sentido de que no se valen de una sola máquina o servidor. Por lo tanto, el blockchain alivia los costos implicados en la autorización de operaciones digitales, al eliminar la necesidad de contar con proveedores de servicios externos de confianza, como bancos y portales de pago.

Empresas en todo tipo de industrias están contemplando cómo formar su propia capa de operaciones independientes, seguras y transparentes basadas en blockchain. Cerca del 15 por ciento de las instituciones financieras ahora corren en tecnología de blockchain. Por una lado, Ernst & Young, una de las firmas contables más importantes, ofrece monederos en cripto moneda y cajeros automáticos a todos sus empleados en Suiza. PwC, otra de las grandes firmas contables, ya ha comenzado a aceptar pagos de sus clientes en bitcoin. La adopción del blockchain promete aumentar la confianza y la eficiencia a través de cadenas de suministro globales, transacciones financieras e incluso redes sociales descentralizadas.

Repasemos cinco artículos interesantes publicados en diversas partes del internet acerca del blockchain y su impacto potencial en el mundo digital del futuro:

– IBM ofrecerá servicios de Blockchain en América Latina. En este artículo, que trata de la oferta de IBM de servicios de blockchain en América Latina, Brasil es uno de los países de la región donde ya se usa y se regula el blockchain, y pronto tendrá el primer centro de soluciones para blockchain en la ciudad de Sao Paulo. El gigante tecnológico está invirtiendo $5.5M hacia 2020, lo que coloca a Brasil entre exclusivo grupo de países (Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) como uno de los únicos con infraestructura IBM Cloud con capacidad de blockchain.

– Megatendencia 2018: la revolución blockchain: ¿Será posible que la tecnología detrás del bitcoin llegue a revolucionar al sector bancario? Bitcoin, la cripto moneda a base del blockchain, actualmente se utiliza y regula en los países de Brasil, Chile y México.

– Blockchain: los pros y los contras. En un artículo que explora los pros y los contras del blockchain, se dan ejemplos de los múltiples beneficios de utilizarlo, desde ser una forma de mantener seguras las operaciones bancarias, hasta para ayudar al gobierno a detectar casos de fraude y corrupción. Sin embargo, como en todo, tiene también sus contras, como el caso de las operaciones irreversibles y la falta de confianza generalizada de la tecnología entre gobiernos y el sector comercial.

– Lo que está detrás del bitcoin es lo que puede revolucionar al mundo. En esta nota, Wilson Tovar aborda el tema de la descentralización de la información, del bitcoin, y de la forma en que ahora el blockchain puede llevar a contar con menos burocracia y mayor eficiencia, lo que podría revolucionar al mundo.

– Impacto del Blockchain en la industria financiera: banca y seguros

En este artículo, donde se cubre el impacto del blockchain en el sector financiero, se habla de los conceptos de móvil y la nube, y de la misma forma, el blockchain, que primero se implementó en el código fuente original del bitcoin en 2009, está apuntalado para cambiar profundamente la manera en que se hacen los negocios. Aunque las implicaciones de la tecnología serán de gran alcance a través de múltiples industrias, el sector financiero permanece al frente de la conversación en torno al blockchain.

Cada vez más las empresas están adoptando el uso del blockchain en sus modelos de negocios y existe una mayor demanda por proteger sus datos de los ataques cibernéticos. Esto a la par de mantener sus cumplimientos en el ámbito normativo.

No obstante, la seguridad del blockchain depende de una arquitectura de red segura, y esto a su vez se traduce en contar con infraestructura de TI fuerte y proactiva. Ahora, sabiendo esto, los tomadores de decisiones en materia tecnológica tienen la enorme opción de sacar provecho de soluciones inteligentes que puedan ofrecer datos oportunos acerca de incidentes de seguridad, y que además preparen el camino para construir una infraestructura de seguridad sensible. Con una capa adicional de seguridad proveniente de herramientas de gestión de TI, no hay límite a lo que se pueda lograr con el blockchain.