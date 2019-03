Automatización de procesos para la transformación digital

La velocidad de adopción e implementación del modelo RPA (Robotic Process Automation – Automatización de Procesos con Robots) demuestra que las empresas han encontrado ventajas que van desde un rápido retorno de la inversión hasta mejoras considerables en la manera como se aborda la recopilación de información al interior de las empresas.

Esto se evidenció en el evento Automation Anywhere Digital Workforce Summit 2019, que se realizó en el Hotel Hyatt de Bogotá y que contó con una asistencia de empresarios de diferentes sectores de la economía nacional.

Empresas locales, con casos de éxito mostraron en el evento sus avances y la perspectiva de sus operaciones luego de la implementación de RPA en sus procesos. Entre ellas se destaca Bancolombia, como un pionero y un abanderado de esta tecnología. También, el grupo Carvajal, donde su implementación ha tenido un impacto determinante en su visión del negocio y de su propia transformación digital. Y Telefónica Colombia, con el uso en sus actividades de atención y servicio al cliente.

Jorge Otálvaro, vicepresidente de Servicios para los Clientes en Bancolombia, explica que “Arrancamos a automatizar y a usar RPA en el área de operaciones y ahora estamos aplicando en otras áreas y en otras unidades de negocios. En nuestra organización tenemos un equipo dedicado a labores manuales y repetitivas que en muchos casos no generan valor y vimos en la robótica una capacidad potente y poderosa para automatizar esas labores y poder dedicar a nuestro equipo de trabajo a otras actividades con más criterio y análisis.”

El impacto de RPA

Cualquier tecnología orientada al uso de software para disminuir la intervención humana en la ejecución de aplicaciones informáticas se puede definir como automatización de procesos con robots.

Estos robots no son físicos, como los que hemos esperado por décadas en los negocios, sino digitales y se acoplan rápidamente a las aplicaciones que se usan en las empresas para las actividades repetitivas y rutinarias, ganando velocidad, reducciones en costos operativos y mejorando la calidad y la precisión de las operaciones y sus resultados. Según Jaime Yory, director para la oficina de Automation Anywhere para Colombia y Panamá, “La llegada de Automation Anywhere en Colombia tiene una razón particular y es la demanda. Hay un arraigo particularmente fuerte en el sector financiero que ha generado casos de éxito importantes en el país”.

Otros sectores de la economía han encontrado ventajas competitivas en la implementación de este modelo, como: retail, servicios y telecomunicaciones, que han acudido a la RPA para mejorar procesos.

“Existen diversidad de procesos por los cuales una empresa puede comenzar a implementar RPA, por ejemplo, peticiones, quejas y reclamos, procesos de compras, contables, en todas las compañías existen procesos claramente ‘robotizables’, que son repetitivos rutinarios y generan muchos errores, entre otros”, explicó Edmundo Costa, vicepresidente para Latinoamérica de Automation Anywhere.

Impacto en Colombia

De acuerdo con Aymeric Ratel, vicepresidente para el norte de América Latina de Automation Anywhere, la adopción de RPA en esta región lleva poco más de tres años. “Lo que hemos aprendido es que debemos operar local y apoyar a las empresas en sus países para que puedan acelerar el proceso de adopción de RPA. Hoy, contamos con empresas del sector de energía, gobierno, petróleo, comercio, que también avanzan en sus proyectos”.

Para esto, Automation Anywhere ha desarrollado una estrategia para trabajar con los partners para convertirlos en los catalizadores de las oportunidades de negocio y de transformación digital al interior de las empresas. Raymond Aporta, gerente de partner enablement para América Latina, comenta que existen cinco pasos para el alistamiento de los aliados de negocio. “El primero es el entrenamiento, tanto para la venta como técnico del producto; el segundo, la certificación, donde Automation Anywhere tiene certificaciones avanzadas y master certifications para los partners que quieren tener más conocimiento sobre las herramientas. El tercer punto es el desarrollo de centros de excelencia, para que se ofrezca producto y avancen en la adopción de robots. El siguiente punto es la adopción de soluciones de soporte para los clientes y el último punto son las pruebas de concepto”.

Justamente, TCS, KPMG, EY y Everis participaron en el panel de partners que Automation Anywhere Digital Workforce Summit 2019 incluyó en la agenda, con el fin de destacar la manera como las empresas pueden desplegar sus modelos de RPA de la mano de expertos.

Sobre el tema, Julio Cesar Arrieta, director ejecutivo de EY para procesos financieros, comentó que “Los procesos actualmente están planteados para tratar de suplir muchas actividades de manera manual por deficiencias en sus tecnologías actuales. Temas como las comunicaciones en el relacionamiento con clientes se automatice y que la percepción del cliente sea de mayor eficiencia y rapidez. Lo que RPA logra, es reimaignar procesos existentes y plantear procesos nuevos porque no existe capacidad humana para hacerlos y al tener un asistente de procesos robotizado se pueden generar nuevas maneras de interacción o la resolución de temas internos”.