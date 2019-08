Automation Anywhere adquiere Klevops

Automation Anywhere anunció la adquisición de Klevops, una agencia privada de automatización de procesos robóticos, con sede en París, para evolucinar de la categoría de RPA a la Automatización Atendida 2.0, donde los gerentes pueden organizar fácilmente los flujos de trabajo en un equipo de empleados y bots, lo que generará un mayor nivel de productividad en los empleados y una mejor experiencia del cliente. Esto permitirá a los clientes automatizar más procesos.

«Estamos dando un gran paso en la entrega de la Automatización Atendida 2.0, una nueva solución de RPA de próxima generación que cambia la forma en que las personas trabajan», dijo Prince Kohli, director de Tecnología de Automation Anywhere. “La tecnología de Klevops cambiará la dinámica entre la automatización asistida y la desatendida, lo que la convierte en una solución fundamental para aquellas empresas que amplían sus iniciativas de automatización en todas las industrias. Esto es especialmente relevante para las industrias intensivas en contact centers como la banca, los servicios financieros y las telecomunicaciones».

Hoy, la mayoría de las empresas utilizan bots «desatendidos» para ejecutar procesos basados ​​en reglas que completan las tareas sin la intervención humana. A medida que el RPA se vuelve más omnipresente, las organizaciones están implementando cada vez más la automatización «atendida» que funciona de manera similar a un asistente virtual que proporciona un retorno de la inversión para los clientes, pero se limita a un empleado que envía y recibe información desde y hacia un bot. A través de la adquisición de Klevops, la Automatización Atendida 2.0 permite a varios empleados orquestar tareas de automatización atendida en múltiples grupos de empleados y múltiples bots.

«Klevops comparte una misión similar para crear valor comercial a través de la colaboración humano-bot mejorando la forma en que resolvemos los desafíos de servicio al cliente», dijo Nicolas Piau, director de Tecnología y Cofundador, Klevops. «Estamos encantados de unirnos a Automation Anywhere y creemos que esta adquisición nos permitirá abordar la inevitable demanda de automatización asistida y la capacidad de automatizar una gama más amplia de tareas».

«A medida que la demanda de RPA continúa aumentando en múltiples industrias, adquisiciones como esta serán parte de la estrategia de crecimiento de Automation Anywhere a medida que continuamos ayudando a resolver los puntos débiles de los clientes y automatizar una mayor cantidad de procesos comerciales», dijo Peter Meechan, director corporativo de desarrollo de Automation Anywhere. “La automatización asistida generalmente es activada por una sola persona. La solución combinada de la automatización asistida de Klevops y Automation Anywhere creará la primera capacidad de la industria para permitir que los bots impulsen acciones con múltiples equipos humanos para coordinar sus actividades».