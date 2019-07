Asista al Foro Innovación “Li-Fi: la comunicación a la velocidad de la luz”

El internet basado en la luz (redes de fibra óptica combinadas con LiFi) abrirá las puertas a una nueva dimensión de oportunidades de contenido e innovación.

La tecnología LiFi​ (Light Fidelity), un tipo de conexión que se caracteriza por transmitir información a través de la luz Led, está avanzando en desarrollos y aplicaciones.

Para dar a conocer esta invención y las soluciones que brinda, se realizará el Foro de Innovación “Li-Fi: la comunicación a la velocidad de la luz”, en el cual, Gunter Pauli, emprendedor belga, autor del libro “La Economía Azul”, ecologista y destacado líder en sostenibilidad, presentará las “Estrategias de generación de oportunidades para Colombia, a partir de las fortalezas de la región y conceptos principales LiFi”.

Así mismo, en el Foro, Suat Topsu, científico, profesor e investigador en física e ingeniería cuántica, quien ha liderado proyectos de investigación sobre la nueva generación de relojes atómicos, la nanotecnología para la terapia del cáncer y las comunicaciones inalámbricas ópticas – LiFi, hará una descripción de futuro del Internet y las aplicaciones de LiFi.

Por su parte, Jorge Reynols Pombo, científico colombiano, director del Departamento de Electrónica y Nanotecnología de la Clínica Shaio, hablará de las aplicaciones en salud y del potencial que supone la posibilidad de usar LiFi en la transmisión de datos.

Para complementar, Frans A. Otten, empresario e inversionista de los países bajos, descendiente de la familia Philips, y hoy accionista de Ellipz Lighting, que posee patentes de tecnología de iluminación, disertará sobre la manera de mejorar la política de iluminación en todo el mundo y específicamente las Estrategias de industrialización de LiFi.

“Si bien es un hecho que el 50% del mundo no tiene una infraestructura de internet, el 90% del mundo tiene una infraestructura de luz pública. E incluso donde todavía no hay luz pública, está en los puntos principales de las agendas de los bancos de desarrollo y los gobiernos para proporcionar luz a locales escuelas, centros de salud y tiendas. A través de LiFi podemos rápidamente traer otro 40% de la humanidad en línea utilizando las existentes redes de luz pública. Y si solo toma una bombilla de luz empotrada con LiFi y un panel solar para traer al resto del mundo en línea, el restante 10 % no necesita permanecer atrás por mucho tiempo… La belleza de LiFi es que podemos traer conectividad donde quiera que haya luz y hacer más democrático el acceso a la información”.

“De cara al futuro, cuando se estima que en 2025 una persona en el mundo industrializado estará conectada, por lo menos, a siete dispositivos al tiempo, se necesita una banda ancha tan potente como para satisfacer esos requerimientos. Se estima que tendremos llaves, sistemas de calefacción y refrigeración y dispositivos de seguridad inteligentes, así como que, por ejemplo, nuestra cafetera será capaz de prepararnos el café, según nuestros gustos, a la par que estamos en la ducha. De no implementarse una tecnología como LiFi, los daños ambientales para el planeta serían incalculables. La luz led permitirá, mediante LiFi, responder a esas necesidades mitigando el daño ambiental. Así como el wifi fue en su tiempo una innovación, LiFi será como su sucedáneo”, comenta en su libro Gunter Pauli.

Invitan: Clínica Shaio, , Computerworld Colombia, Zeri y Grupo Amarey.

Lugar: Auditorio Amarey (Galenos – Tv. 23 #93 23).

Fecha: Próximo miércoles 17 de Julio de 2019

Hora: 8:00am – 12:30m

Entrada gratuita, previo registro.

