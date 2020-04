Aprenda a delegar y manejar su tiempo

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Es posible que no esté invirtiendo su tiempo en los elementos correctos, aunque parezca que sí. Es posible encontrarse con personas que se encuentran recientemente en posiciones de jefes, gerentes o supervisores que a menudo claman no tener suficiente tiempo para hacer su trabajo. El resultado de su promoción se debió al alto nivel de eficiencia y excelencia de sus resultados a largo plazo, su lealtad y su entusiasmo. Pero ahora, se aspira que lideren un equipo. Y manejar personas no es igual a manejar máquinas, y si usted no delega, y evita que se le delegue a usted desde abajo, su tiempo libre se esfumará.

Así, el liderazgo se puede reducir fácilmente a actuar como un ejemplo vivo. No negamos que esta idea sea valiosa pero, siendo sinceros, aún queda mucho más por desarrollar. El tiempo, palabra irritante para la mayoría de los gerentes; es esencial invertirlo inteligentemente para no desperdiciar ni un minuto. Por ello, pensando en usted hemos definido unas cuatro estrategias para invertir el tiempo valiosamente.

Seleccione buen personal

Ya sea que se encargue directamente de la selección del personal o que cuente con apoyo de especialistas en recursos humanos, esta tarea no debe subestimarse. Prolongar el proceso de selección debido a la indisposición de tiempo para llevar a cabo la entrevista con el posible supervisor, o el desconocimiento de las preguntas importantes para hacer al posible candidato podría hacer que la empresa pierda la oportunidad de emplear a los mejores para el cargo.

Si un gerente y/o supervisor no invierte el tiempo adecuado en la selección de nuevo miembro de su equipo podrá correr el riesgo de tener un trabajar en su equipo que termine por robarle el tiempo. No queremos decir que el proceso de selección no pueda realizarse de manera efectiva si el candidato no se entrevista con su supervisor pero, la presencia de estos factores podrán ayudarle a ahorrar tiempo en el futuro pues no perderá su tiempo manejando problemas ni haciendo nuevas selecciones.

Formación de calidad

Incluso, si llega a contratar a alguien que parece increíble, si usted no tiene un buen sistema de evaluación, puede suceder que al ingresar a la empresa esta persona resulte ser bastante improductiva. O puede suceder que, al no saber realmente como es el candidato, no sepa tratarlo de manera adecuada. Es bastante frecuente escuchar de candidatos decepcionados que se van de las empresas sin previos avisos o que se marchan porque han perdido entusiasmo o han decidido cambiar de cargo.

El tiempo que se invierte en la orientación de un nuevo miembro del equipo, en todo lo que tiene que ver con su incorporación y respectivas correcciones; es un tiempo que se le verá retribuido en el futuro. No sólo apoyará a un nuevo empleado a tener más motivación sino que ayudará a que se incorpore más rápidamente al equipo y lograr resultados eficientes en poco tiempo.

Un candidato bien formado en sus labores a desempeñar no tendrá tantas preguntas que lo saquen de sus labores y así el supervisor no tendrá que perder tiempo valioso en correcciones, manejo de errores y tareas que pueden volverse interminables.

Y un buen sistema de selección será un filtro invaluable para que ningún mal candidato se cuele a su empresa a través de buenas impresiones y labia.

Atención a la excelencia

Elegir y formar correctamente a un candidato no implica que el supervisor pueda darse el lujo de no invertir su tiempo en los trabajadores más capaces, esta es una gran trampa en la que suelen caer los supervisores al ver que todo funciona “solo”. No hay necesidad de perseguirlos y controlarlos pues a fin de cuentas todos pueden hacer su trabajo.

Pero, si es necesario prestar la atención adecuada para evitar desmotivaciones y desacuerdos. Se trata de mostrar el interés puro, otorgar los elogios en el momento adecuado y estar atento al proceso para evitar que buenos candidatos se vayan pues, de lo contrario deberá invertir en selección y formación de nuevos candidatos.

Organización

Las cosas nunca permanecen igual y el cambio es constante. Por ello, es ingenuo creer que la organización no deberá ser un elemento de inversión de tiempo. Día a día, un supervisor deberá lidiar con la ineficiencia, disputas internas o malentendidos; trabajo duplicado o falta de responsabilidad en el equipo.

De manera que, si un supervisor desea mantener su propia motivación como líder, debe tener tiempo para organizarse. Es mejor configurar una red de semáforos que supervisar y corregir cada intersección.