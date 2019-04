Apps y herramientas para sus hijos

Por. Sergio A. Peña

A propósito de la celebración del Día del Niño, a continuación le presentamos algunas Apps y herramientas que le permitirán a los padres hacer un uso responsable de la tecnología, mientras se divierten y aprenden con sus hijos.

1. Manualidades: existen plataformas como YouTube, que a través de sus canales DIY (Do It Yourself o Hazlo Tu Mismo), ofrecen tutoriales de manualidades rápidos y sencillos. Además si tiene hijos entre tres y doce años, la App YouTube Kids también ofrece videos tipo DIY.

2. Youtubers académicos: muchos niños y adolecentes necesitan reforzar en casa lo que aprenden en el colegio, o simplemente entienden mejor los temas cuando vienen de estas estrellas del Internet. Estos son algunos profesores Youtubers más famosos:

JulioProfe : profesor colombiano que ofrece explicaciones detalladas de ejercicios y problemas de matemáticas y física.

Unicoos : canal educativo español que dicta lecciones de matemáticas, física, dibujo técnico y química.

La Eduteca: contiene videos cortos para alumnos de jardín y primaria sobre asignaturas como matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.

3. Youtube Kids para aprender a leer: canales como Discovery Kids y Sésamo incentivan a los niños a leer y adoptar este hábito. Descargue la app de YouTube Kids y controle desde allí, qué pueden ver sus hijos y durante cuánto tiempo.





4. Reglas digitales para la familia: cuando los padres decidan que sus hijos ya están listos para tener su primer smartphone, la app Family Link, disponible para Android, les permitirá crear cuentas de Google controlables. De esta manera, los padres podrán gestionar las páginas que visitan sus hijos y cuánto tiempo pasan frente a la pantalla.

5. La seguridad ante todo: Kaspersky Safe Kids brinda una manera segura para que los niños exploren el mundo digital. Esta aplicación le permitirá monitorear la actividad en línea de sus hijos, saber su ubicación física, bloquear sitios web y regular la cantidad de tiempo que usan los dispositivos. Gran parte de las funciones de esta App son gratuitas y está disponible en la App Store.

6. Plataformas de aprendizaje: si desea profundizar la formación académica de sus hijos, Colombia Aprende, una iniciativa del Ministerio de Educación, ofrece contenidos complementarios de acuerdo al grado lectivo que están cursando sus niños en el colegio.





7. Aprender jugando: Blazing Soft es una empresa dedicada a mejorar la apropiación de tecnologías y contenidos digitales, que busca contribuir a que las personas sientan más amor e interés por la educación, mediante contenidos de entretenimiento y juegos en línea.

8. Televisión segura: Control Kids es el primer control remoto para niños desarrollado por Claro. Este dispositivo se caracteriza por dar acceso solamente a los canales infantiles y por controlar el tipo de contenido televisivo que sus hijos pueden ver. El control cuenta con 50% menos botones que los controles comunes, está compuesto con teclas para subir y bajar el volumen, encender y apagar el televisor, dejarlo en modalidad sleep y 12 botones más, los cuales cuentan con el logo de cada canal infantil para que el menor pueda distinguir qué canal ver.

9. Estar conectados: con el Alcatel MoveTime MT30 brinda facilidad y conectividad entre padres e hijos. Con este dispositivo podrá prevenir las situaciones de peligro, ya que puede enviar una alerta directa al celular de la madre o padre en cuestión de segundos si el menor está en una situación de peligro, todo a través de un botón SOS. Los menores que tengan este wearable, podrán enviar mensajes de voz con emojis y realizar llamadas a contactos predeterminados de manera rápida.