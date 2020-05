Anuncian proceso de acción popular por licitación del dominio .CO

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Ayer se radicó ante el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones una solicitud que sería previa a una acción popular relacionada con la licitación del dominio .CO.

En esta solicitud, piden a la ministra Karen Abudinen que realice una revisión acorde a lo que ha solicitado por la Procuraduría General de la Nación, debido a un error que habría cometido el Ministerio en la evaluación de las propuestas presentadas para la operación del dominio .CO.

La solicitud se realiza indicando que el Ministerio cuenta con las herramientas legales para corregir el error, argumentado en particular la Ley 1150 del 2007, y con consideraciones sobre la relevancia del dominio .CO como un bien público de interés nacional. Se ha mencionado que el dominio .CO es el activo digital más importante del país y, por ende, la importancia de este proceso.

La Procuraduría ya se había pronunciado en igual sentido, solicitando la suspensión de la licitación por los errores cometidos en la evaluación de las propuestas presentadas, en donde se habría dado por válida una propuesta artificialmente baja. Ante esta solicitud de la Procuraduría, la Ministra entrante definió un aplazamiento hasta el 18 de mayo del proceso.

Sobre la licitación, hay también en curso una tutela por la violación al debido proceso, con argumentos relacionados a la misma situación. También existen críticas desde el Congreso, pues el proponente que fue anunciado como adjudicatario fue vendido por más de 200 millones de dólares a escasas horas de finalizada la audiencia, además de tener demandado al Estado en cortes internacionales por 350 millones de dólares, pues aún participando, se opone a que el Ministerio licite la operación del dominio.

La respuesta a esta solicitud dará alguna claridad sobre el futuro del dominio .CO, cuya licitación ha sido compleja y el desenlace está en manos de la Ministra Abudinen.