Andicom2019 abre sus puertas

Con el lema “Caja de Herramientas Digitales para activar los negocios”, se da inicio en Cartagena de Indias, el Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – ANDICOM, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre.

En la jornada de apertura estarán el presidente de la República de Colombia, Iván Duque; la ministra TIC, Sylvia Constaín; el director ejecutivo de CINTEL, Manuel Martínez; dignatarios de la República Popular China, que es el País Invitado de Honor; e importantes representantes de organizaciones de renombre nacional e internacional.

Se conocerá la apuesta tecnológica de la República Popular China para contribuir al crecimiento mundial, por parte de Wang Xinzhe, Chief Economist del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de la República Popular China. A lo anterior se suma a la presentación del estudio de CINTEL sobre el estado del arte del Consumo Digital en Colombia, a cargo de Mario Castaño, Director Técnico, en su conferencia “¿Está el cliente superando al empresario en su dinámica digital?”.





El primer día de ANDICOM estará enfocado en las estrategias para activar los negocios y siguiendo esa temática se conocerán cuáles son las tendencias de consumo digital y el impacto de las redes sociales en las organizaciones; y cómo las estrategias de la industria 4.0 pueden mejorar las operaciones del negocio e impulsar el crecimiento empresarial. También se presentarán las estrategias del mundo Fintech para la inclusión financiera y el desarrollo de modelos alternativos de financiación y se llevará a cabo el China Business Seminar, espacio de relacionamiento para impulsar el acercamiento entre compañías colombianas y chinas.

El jueves 5 de septiembre, ANDICOM se enfocará en herramientas para activar los negocios: seguridad digital, comunicaciones móviles, Internet de las Cosas (IoT) y marketing inteligente. En esta jornada también se abordarán las perspectivas del uso de las TIC para sectores específicos como los de construcción, transporte y movilidad y se exhibirán los avances en los ecosistemas de emprendimiento y economía naranja en Colombia.

El cierre del Congreso TIC estará dedicado a los negocios más inteligentes y conectados con el cliente, en el que se presentará el por qué el talento es el elemento clave para la transformación digital. También se hablará de herramientas de inteligencia artificial que hacen posible a las organizaciones conectarse con el cliente y a ser más eficientes. Para finalizar, se presentarán las cifras en tecnología y desarrollo en Colombia y se efectuará la clausura de ANDICOM con la conferencia de la Ministra TIC, Sylvia Constaín.





Expositores

Algunos de los expositores destacados en #Andicom2019 son:

– AMD: Como ANDICOM tendrá como enfoque central las herramientas digitales necesarias para activar los negocios en el país, AMD destacará la forma en la que contribuye a la productividad y el rendimiento empresarial colombiano a través de nuevas tecnologías de procesamiento para usuarios de Servidores, Desktops y notebooks comerciales.

Para ello, la compañía comunicará cómo ha integrado en sus soluciones, herramientas como la inteligencia artificial, factor clave que permite un rendimiento eficiente en el uso de la energía y ofrece altos estándares de seguridad. Al respecto David Garza, Gerente de Arquitectura de Soluciones de LATAM de la compañía afirma que, “AMD vuelve a hacer historia con nuevas tecnologías de procesamiento que alimentan millones de dispositivos inteligentes alrededor del mundo, incluidas computadoras personales, consolas de juegos y servidores en la nube”.

– Avaya: la compañía de soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones participará de este evento a través de la exposición “Enseñando a hablar al IoT el idioma digital” a cargo de Moisés Quintana, Gerente, Ingeniería de Ventas en Avaya, el 4 de septiembre, a las 3pm en el salón 302.

– Axede: la compañía estará presentando sus soluciones para apoyar la estrategia de las organizaciones en su proceso de transformación digital.

En el stand #77, Axede hará demostraciones de sus soluciones entre las que se encuentran: Xynthesis, interaXion, eXplora, raX, notifiX, videoX manager y appXede, las cuales están diseñadas para optimizar recursos, mejorar procesos y apoyar la transformación digital que está enfrentando el mercado.

“Colombia ofrece un escenario interesante, cada vez más valorado a nivel mundial y las organizaciones tienen el reto de estar a la altura de las necesidades del sector de las telecomunicaciones”, afirma Liliana Carreño, Presidenta (CP) de Axede. Y agregó: “Axede es un aliado estratégico para estas organizaciones, al entregar soluciones tecnológicas de punta que permiten agilizar los procesos, aumentar la productividad y mejorar los tiempos de entrega con calidad”.

– Axxis: durante este evento se podrán conocer de primera mano los desarrollos tecnológicos de Axis para optimizar los procesos de negocios, seguridad de la información, seguridad electrónica y networking.

Entre las múltiples soluciones que estarán presentes en el stand de Axis se encuentra el AXIS Occupancy Estimator, que permite determinar el promedio de personas en un área determinada, suministrando información que ayuda a comprender el flujo de individuos en cualquier momento del día; también se destaca el AXIS Queue Monitor, que proporciona estadísticas sobre duración y fluctuaciones de una fila de personas a lo largo del día, permitiendo obtener una mejor planeación y rentabilizar el personal de atención. A esto se suma sonido IP y otros avances que se han convertido en cruciales para industrias de diversas verticales.

– Brother: Facilitar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas es el objetivo al que apunta Brother en el mercado colombiano. Su participación en ‘Andicom’, busca afianzar su presencia regional, teniendo como epicentro a Colombia, y presentar las soluciones que posee la firma japonesa para mejorar la eficiencia y productividad, a través de tecnología alineada a las necesidades de las pymes y grupos de trabajo.

La tendencia para este año, a nivel regional, es la inversión en TIC para mejorar los procesos, de acuerdo con los datos de la encuesta anual Visión Pymes 2019 realizada por Brother International Corporation. Por esta razón, en la trigésima cuarta edición de Andicom, la compañía compartirá su experiencia sobre el uso de tecnologías de oficina y su implementación, para mejorar la administración de los negocios y potenciar su crecimiento e innovación.

«El mercado colombiano crece aceleradamente en el campo de las TICs“, menciona Caty Di Maggio, Vicepresidente Regional de Ventas y Mercadeo para Latinoamérica. Además, destaca el interés que tiene la compañía japonesa en suplir las demandas de grupos de trabajo y las pequeñas y medianas empresas con respecto a las TIC, proveyendo soluciones que permiten ahorrar espacio y dinero sin sacrificar resultados.

– Equinix: es claro que hoy en día la conectividad privada entre empresas, proveedores estratégicos de servicios en la nube, servicios de red y estructuras son esenciales. Según la segunda edición del Índice de Interconexión Global (GXI), un estudio de mercado publicado por Equinix, se prevé que más de siete de cada 10 (71%) empresas apostarán por trasladar parte de sus servicios de negocio a la nube en los próximos años por lo que la interconexión toma un rol importante para garantizar una conexión segura y de alto rendimiento.

Siendo así, ANDICOM 2019 será el punto de encuentro entre la oferta y la demanda de soluciones basadas en tecnología para todas las industrias TIC, en la que se expondrán modelos de negocios innovadores y se presentarán un abanico de nuevas oportunidades de negocio que la tecnología permitirá consolidar a las compañías en sus diversos sectores productivos.

– Hughes: presentará el internet satelital de alta densidad, una tecnología para darle cumplimiento el objetivo del MinTIC y el gobierno de llegar a donde otros no llegan y entregarle a los colombianos de todas las zonas del país la opción de acceder a la información, así como habilitar posibilidades de teletrabajo, el comercio electrónico, la educación online y el internet de las cosas.

Hoy, el internet satelital ya es una realidad funcional y es asequible en Colombia gracias a la inversión de compañías extranjeras que operan satélites de alta densidad, cubriendo todo el territorio, posibilitando el acceso de alta velocidad con estabilidad y calidad asegurada.

– HP Inc: presentará las cuatro tendencias del modelo As a Service que revolucionan a las empresas cuando lo adoptan: Enfocarse en el negocio, sin problemas de TI; seguridad de por vida; expectativas en tecnología de la fuerza de trabajo y reducción de la huella medioambiental.

Es importante que las empresas en Colombia, sin importar la industria a la que pertenezcan, adopten el modelo As a Service, en un proceso gradual y paulatino. En ANDICOM 2019, se anunciarán los modelos DaaS y MPS como una posibilidad para fortalecer el negocio de sus clientes y ayudarlos a cumplir sus objetivos, entregándoles un plan diseñado, ajustado y pensado de acuerdo con las necesidades de cada organización.

– Internexa: la compañía colombiana que hace parte del grupo ISA y que acompaña en la transformación digital a las empresas del país, ofrecerá una experiencia digital en su stand número 79 y 80, donde presentará ofertas innovadoras y a la vanguardia como lo son sus dos últimos lanzamientos: THUNDER, una plataforma Cloud de última generación, y SDWAN, una solución de conectividad.

“Si bien existen algunas compañías que nacieron en el universo digital y por lo tanto, para alcanzar la transformación digital bastará con llevar a cabo algunas actualizaciones; otras empresas definitivamente requieren un cambio de estrategia, de procesos y sobre todo de cultura organizacional, tal vez una transformación de 180° de su ideal principal para poder entrar en el mundo digital. Como en la selección natural, las empresas que no adoptan estas medidas se quedan atrás porque no pueden ser competitivas en un mundo que evoluciona constantemente; por esta razón, es importante que no se confunda implementación de tecnología con transformación digital”, aseguró Ernesto Pardo, country manager de InterNexa.

Para concluir, durante el desarrollo de ANDICOM, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer tendencias, tecnologías y modelos de negocio que sirven de inspiración para implementar las mejores prácticas a las empresas que quieren competir en el mundo de la cuarta revolución industrial.