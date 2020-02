Alibaba analiza mecanismos para operar en Latinoamérica

El gigante chino, Alibaba, reconocido por su fortaleza en comercio electrónico (es el mayor marketplace en Asia), también tiene otros negocios diversificados como

servicios de cómputo en la nube y una división de medios digitales y entretenimiento. En la nube, su portafolio incluye servicios de IaaS, SaaS y alianzas para llegar a varios segmentos de mercado. Justamente, se encuentra analizando con qué modelo de negocio llegará al país para “aportar más valor” al mercado colombiano, dijo Kam He, director of solution and consulting de Alibaba, en el Claro Tech Summit 2020.

“Nos conocen sobre todo como una plataforma de e-commerce, pero hoy somos una compañía de innovación con un amplio ecosistema basado en data, y más de 200 productos”, afirmó Kam He, director of solution and consulting de Alibaba.

Kam He agregó: “Tenemos uno de los ecosistemas de logística y pago en línea más grandes del mundo y contamos con más de 200 productos y tecnologías nativas de la nube”.

Según el directivo, Alibaba tiene hoy alrededor de 700 millones de usuarios. “Alibaba agrupa pequeños empresarios. No somos vendedores de artículos. Nosotros permitimos que sean ellos los que vendan los artículos a través de nuestra plataforma. Somos amistosos con el pequeño empresario. No competimos con él”, dijo Kam He.

Fuera de Asia, la compañía ha llevado un modelo de soluciones comerciales a otros países. “Todo mercado tiene sus singularidades. Esperamos tener socios acá́ en Colombia, para traer lo mejor para el mercado. Posiblemente no utilicemos la misma estrategia de negocio que hemos usado en otros países cuando entremos. Podemos entrar en un área diferente en que podamos aportar más valor”, indicó. Incluso, evalúan entrar con soluciones comerciales enfocadas en retail.

Alibaba tiene servicios y aplicaciones en la nube que van desde infraestructura de software, computación elástica, servicios de almacenamiento y de seguridad, aprendizaje automático e inteligencia artificial, entre otros. “Todas las tecnologías que ofrecemos están probadas en nuestra propia plataforma y son nativas de la nube, distintas a lo que otros jugadores están haciendo. Tenemos una base de datos de una dimensión muy grande. Para nosotros lo más importante es la seguridad de la nube y la escalabilidad”, finalizó Kam He.