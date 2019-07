Alianzas y ampliación de portafolio de infraestructura

AID Group, una empresa colombiana experta en la importación, comercialización y distribución de soluciones para la infraestructura de TI de los negocios del país, impulsa su portafolio que incluye soluciones de energía solar y productos amigables con el medio ambiente.

“Las empresas buscan soluciones que les ayuden a reducir su huella de carbono, mientras optimizan sus recursos energéticos y mejoran su flujo de caja. AID Group está comprometida con sus clientes en ofrecer las mejores opciones para desarrollar modelos energéticos óptimos en cualquier segmento” comentó Iván Cabrera, gerente general.

Para lograrlo, el portafolio de soluciones de AID Group incluye productos y servicios para la construcción y mantenimiento de proyectos en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y seguridad electrónica, sin dejar de lado las instalaciones de audio y video.

El ejecutivo agregó: «La infraestructura de TI es inseparable de la gestión de la energía y, por esta razón, se requieren inversiones que permitan el flujo de datos, el crecimiento orgánico de las redes y consumos de energía cada vez más bajos. Por esta razón es indispensable contar con un experto que sume su conocimiento y permita el crecimiento del negocio desde la infraestructura”.





Demanda del mercado

En primer lugar, y de acuerdo con el gerente general de AID Group “Las empresas del país entienden que diseñar la eficiencia energética y del negocio en general, desde la infraestructura genera un impacto positivo en toda la cadena de valor. Corregir o mejorar la infraestructura, es una manera más inteligente para generar efectos aún más positivos en el uso de los recursos ya sean tecnológicos u operativos”.

En segundo lugar, las empresas también están buscando que el impacto del uso de la energía y su infraestructura, incida en la cultura organizacional, es decir, frente al uso y la gestión de los recursos en las organizaciones que ven un reto para incidir positivamente en el entorno cercano y en el planeta en general”.

Como tercer punto, con el uso de equipos y soluciones con tecnología de punta tanto en su oferta de conectividad y gestión, como en la misma fabricación y diseño, se asegura un menor impacto en la huella de carbono y una mayor economía en cuanto al uso de la energía.

“Los empresarios colombianos reconocen que la gestión energética y la optimización de los recursos dirigidos a la conectividad y la protección de los datos, son fundamentales para la continuidad de sus negocios. Por esto, la búsqueda de aliados estratégicos en este frente se ha intensificado en los últimos años”, explicó.

Alianza con Kijo Group

Establecida desde 1993, KiJO GROUP, se basa en la ciencia y la tecnología para la fabricación de baterías de soluciones energéticas en movilidad, energía solar, telecomunicaciones e industria. A la fecha, la empresa cuenta con cuatro frentes productivos ubicados en Nanchsng, Jiujiang, Xinxyu y Bangladesh, próximamente abrirá una nueva plata de producción en Vietnam, con una capacidad productiva de más de 3 millones de unidades anuales. Esto la ubica entre las principales fabricantes de baterías de China con distribución a más de 55 países en los cuales se destacan.

Ahora Baterias Kijo llega a Colombia de la mano de AID GROUP, quien en su proceso de crecimiento, crea esta alianza para fortalecer su portafolio y oferta de valor en Colombia.

AID será el representante exclusivo con todo el portafolio de Kijo a dispoción de la industria del país.

KIJO GROUP es reconocido en sistemas de almacenamiento de energía solar fuera de la red; soluciones almacenamiento de energía para fuentes alternativas como la solar y la eólica, UPS, telecomunicaciones. entre otras; sistemas de provisión industrial; vehículos eléctricos, como motos, patinetas, autos, así como en sistemas de respaldo de energía para las ciudades inteligentes y para grandes empresas, con fuentes de energía para el alumbrado público y las redes de semáforos.

El directivo anota que con esta alianza se complementa el portafolio de AID GROUP, que ofrece sistemas fotovoltaicos con paneles solares y equipos para sistemas autónomos (Off Grid) para zonas donde no existe o no es viable una conexión a la red eléctrica pública, o sistemas fotovoltaicos On Grid, para zonas donde existe conexión a la red pública pero se necesita disminuir el impacto en costos o tener un respaldo energetico.

La empresa cubre de manera directa las principales ciudades del país y ofrece servicio y asesoría a empresas de segmentos como telecomunicaciones, utilities y servicios públicos, salud, gobierno, academia, alimentos y bebidas, Oil & gas, seguridad y logística.

Vale la pena mencionar que la compañía participó en Exposolar 2019, en Medellín, para presentar su portafolio enfocado en el mejoramiento de la gestión energética y la optimización de los recursos tecnológicos en negocios de todo tipo. “Exposolar es un importante escenario para interactuar con diferentes sectores y mostrar la innovación y el desarrollo que la aplicación de las energías alternativas en todo tipo de negocio”, concluyó Cabrera.