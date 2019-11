Alianza en seguridad en red como servicio

Con el fin de impulsar el modelo Software-Defined Perimeter (SDP) para empresas y organizaciones de todos los tamaños, que ofrece seguridad simple de migración a la nube, acceso controlado a los recursos, así como acceso seguro a entornos de nube, incluyendo IaaS, PaaS y más, SonicWall y Perimeter 81, firmaron un acuerdo.

Perimeter 81 es proveedor de Zero Trust Secure Network as a Service y firmó un acuerdo comercial OEM (Original Equipment Manufacturer, por sus siglas en inglés) con SonicWall.

«Estamos entusiasmados de asociarnos con Perimeter 81. Esta relación nos permitirá ofrecer una amplia gama de soluciones, desde PyMEs hasta empresas del Fortune 500 y gobiernos, con nuestra reconocida plataforma Capture Cloud, así como nuestras soluciones de detección y prevención de brechas en tiempo real, al mismo tiempo que les permitimos adoptar una arquitectura de seguridad Zero Trust que ofrece una tremenda eficacia cuando se trata de brindar protección a las organizaciones modernas», dijo el presidente y CEO de SonicWall, Bill Conner. “En el futuro, nuestros clientes y socios tendrán opciones on-premise, en la nube y ahora, Secure Network as a Service, todo con administración integrada dentro de Capture Security Services. Creemos que esto asegurará que nuestros clientes continúen temiendo menos”.





Entregar «Secure Network as a Service» con tecnología líder de ambas compañías proporciona una solución indispensable a medida que las empresas eliminan gradualmente las redes VPN en pro del uso de perímetros definidos por software. Como resultado, cada compañía proporcionará una plataforma de red y seguridad unificada que será un one-stop-shop para redes y seguridad ofrecidas como un servicio.

«La integración de las funciones de seguridad de SonicWall en la plataforma Perimeter 81 permitirá a las empresas acceder a los recursos de la red local, entornos de nube y aplicaciones empresariales de manera más fácil y segura, a través de una solución SaaS sumamente intuitiva y transparente», dijo el CEO y cofundador Amit Bareket. «Nuestra asociación con SonicWall cubrirá la creciente demanda de clientes empresariales y gubernamentales que buscan aislar sus servicios y aplicaciones de un mundo lleno de amenazas provenientes del internet público, y en su lugar, proporcionar acceso dividido a las aplicaciones según sea necesario».

A principios de este año, Gartner nombró a Permieter 81 como «“Cool Vendor in Network and Cyber-Physical Systems Security». El informe de Cool Vendor de Gartner señaló que «los cambios rápidos en las redes requieren enfoques nuevos y adaptativos para asegurarlos». La firma recomienda que «los líderes de seguridad y gestión de riesgos deberían utilizar políticas de seguridad adaptativas donde sea requeridas por los diferentes flujos de tráfico de red; en tales casos, implemente servicios SDP que ofrezcan capacidades de Secure Network as a Service”. En junio de 2019, la compañía fue reconocida con el prestigioso 2019 Frost & Sullivan Software-Defined Access Technology Leadership Award, también fue reconocido en la lista de Deloitte Clasificación Technology Fast 500 para EMEA.