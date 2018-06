Alianza de tecnología para las pyme

En la foto: Juan Carlos Uribe, director de canales y pequeña y mediana empresa de Microsoft Colombia; Marco Casarin, gerente general de Microsoft Colombia, y Cesar Ayala, vicepresidente regional para SAP Business One en Latinoamérica y el Caribe.

Según un estudio del Research Circle, cerca del 69% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) están buscando implementar soluciones en la nube que les ayude a estar más conectadas, usando tecnología e innovación. En Colombia existen aproximadamente 1.8 millones de Pymes y, para estas, SAP diseñó un portafolio llamado Business One, un sistema de ERP (planificación de recursos empresariales) que provee procesos de digitalización, incluyendo sistemas de inventario, finanzas, datos de compras y ventas, producción y servicios, con el propósito de estructurar sus negocios, tomar decisiones más inteligentes y más rápidas, dar soporte a las necesidades cambiantes y mejorar la eficacia de sus resultados finales.

Para entregar esta alternativa a empresas emergentes y en pro del uso democrático de la tecnología, SAP y Microsoft generaron una alianza en la que llevan SAP Business One a la nube mediante el uso de Microsoft Azure, para trabajar por el mejoramiento del nivel de competencia de las empresas colombianas a nivel local e internacional.

“El ofrecimiento atiende a las necesidades de gestión de la pequeña y mediana empresa para hacer una diferencia positiva e impulsar su éxito. Esta es una alianza, en la que la solución de Business One corre sobre la infraestructura y plataforma de Microsoft Azure, se orienta a reducir el capital necesario para poder implementar, operar y ser exitoso en el uso de una herramienta ERP”, comentó Marco Casarin, gerente general de Microsoft Colombia, en entrevista con Computerworld Colombia.

“Adicionalmente está habilitada con niveles de servicio que le ayudan al empresario a garantizar la privacidad, la operación, la seguridad de sus datos y, al ser un modelo en la nube, permite que se pague por un servicio mensual sin caer en la necesidad de adquirir o manejar una plataforma tecnológica para la gestión de sus recursos, disminuyendo así la barrera de acceso a estos servicios de primer nivel”, concluyó el ejecutivo.

Juan Carlos Uribe, director de canales y pequeña y mediana empresa de Microsoft Colombia, recalcó “El ejercicio y la fortaleza de esta alianza es la implementación a través de nuestros socios de negocios para poder colocar este producto en manos de las Pymes del país, especialmente las que se encuentran fuera de las grandes ciudades. Al habilitarlos a ellos, y mediante una mesa de ayuda en línea en la página www.tupasoalanube.com, trabajaremos para que tengan soporte de Microsoft y SAP en la habilitación de estos nuevos servicios hacia el mercado y poder hablar de esta alianza directamente con el usuario final”.

“Para SAP es muy importante reinventarse de la misma manera en que buscamos que las empresas en crecimiento se transformen. Tener a disposición de las Pymes SAP Business One Cloud on Azure como respuesta a esta alianza, es entregarles a nuestros clientes una herramienta que les permita evolucionar y simplificar sus procesos al tener un panorama mucho más claro de sus negocios” comentó Cesar Ayala, vicepresidente regional para SAP Business One en Latinoamérica y el Caribe.