Ahora podrás elegir los jugadores de League Of Legends

Riot Games incorpora una actualización visual y de juego que rediseñará completamente a un campeón en cuanto a su habilidad de juego, aspectos visuales, historia, animaciones, doblaje, entre otras.

Los seguidores podrán elegir cuál campeón se actualizará y será una oportunidad de modernizar campeones antiguos y potenciar las cualidades ya aplaudidas del personaje.

En esta oportunidad, Riot Games pedirá ayuda a los jugadores para elegir uno de los campeones que se actualizarán en el 2020. De esa votación, se seleccionarán cinco campeones como prioridad de actualización en los que Riot Games se comprometerá a trabajar. Los jugadores tendrán hasta la medianoche del 15 de mayo para votar. Podrán votar al final de la página y no podrán cambiar su voto al emitirlo.

La actualización de cada uno de estos campeones se abordará de la siguiente manera:

Fiddlesticks

Fiddlesticks lleva un tiempo en la lista de campeones que Riot Games quiere actualizar, pues no ha envejecido muy bien. El objetivo de la actualización de Fiddlesticks será llevar a otro nivel el tema del “espantapájaros terrorífico que sale de la nada” y actualizar sus aspectos visuales y jugabilidad. Se buscará mantener su estilo de juego particular como mago junglero y Tormenta de Cuervos, su emblemática definitiva. Además, se buscará añadir más formas de contrarrestarlo a la vez que harán que sea más satisfactorio jugarlo con algunas interacciones nuevas con Tormenta de Cuervos.

Shyvana

Si bien la calidad de los aspectos visuales y del conjunto de Shyvana no están tan deteriorados como otros campeones de esta lista, cae en la categoría de campeones que no cumplieron plenamente su promesa temática antes de sus actualizaciones (como Irelia o Akali). En la actualización de Shyvana, Riot Games se enfocará en cumplir la fantasía de la “guerrera que se transforma en un dragón que escupe fuego”. Para ello, se mantendrá su estilo de campeón luchador y mejorarán su forma de dragón para expresar mejor la temática de un dragón destructor que escupe fuego, a fin de marcar aún más la diferencia con su forma humana.

Nocturne

Nocturne es uno de los campeones más populares entre los jugadores que recién comienzan en LoL, pero la mayoría de ellos lo deja de lado poco después de probarlo. Esto indica que la jugabilidad y las fantasías visuales de Nocturne son bastante fuertes, pero que el campeón no logra plasmarlas en el juego. La actualización a Nocturne propone trabajar en la fantasía prometida de una pesadilla en vida que deja a sus enemigos en completa oscuridad. Para lograrlo, Riot Games mantendrá su definitiva emblemática y, a la vez, crearán un conjunto básico más profundo y satisfactorio para que haga juego con su habilidad. Además, se buscará actualizar sus aspectos visuales para que represente mejor su título de Pesadilla Eterna.

Dr. Mundo

El arte y las animaciones de Dr. Mundo necesitan mucho trabajo, pero su conjunto se mantiene bien con los años en comparación con los otros candidatos. La actualización para el Dr. Mundo se enfocará en su temática de un loco masoquista espeluznante y gracioso que va donde quiere y hace lo que se le place. Para su jugabilidad, se buscará mantener su nicho de supertanque inmortal que se cura a sí mismo, porque es lo que lo destaca en la alineación, y su icónico cuchillo carnicero. Su W y E no ofrecen tanta satisfacción ni toma de decisiones, así que se buscará reemplazar o actualizar ambas habilidades.

Volibear

Cuando Riot lanzó a Volibear, su conjunto no era tan bueno y su jugabilidad resultó poco satisfactoria, al punto de llegar a ser el campeón menos jugado en esta encuesta. Su rol en Runaterra evolucionó muchísimo desde su lanzamiento y, en su actualización, se buscará que Volibear de la sensación de un imponente semidiós freljordiano con el poder del rayo.aPara su conjunto, se buscará hacerlo menos “todo o nada” y se le dará a su jugabilidad una identidad más única que resalte en la alineación de campeones de LoL. Sus cambios de conjunto tendrían un objetivo secundario de transformar su jugabilidad para que se sienta como una fuerza imparable que arremete contra sus enemigos con el poder de un oso feroz.

Hay que tener en cuenta, que los campeones que no ganen esta votación no quedarán fuera de poder recibir una actualización visual y de jugabilidad; todos se considerarán como actualizaciones a futuro. Además, estos campeones antes mencionados no serán necesariamente los próximos cinco que se actualizarán. Riot Games podrá elegir actualizar a otros campeones primero. Dependiendo del resultado de esta votación, Riot Games podrá considerar hacerla otra vez, pero no estará en sus planes decidir cada actualización visual y de jugabilidad mediante votaciones.