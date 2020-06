Administración eficiente del tráfico en la red

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Dada la evolución que han llevado las redes de comunicaciones, las tareas de administración y supervisión de las mismas suelen llevar a los responsables de comunicaciones a trabajar de modo reactivo, tratando de resolver, en poco tiempo, problemas de rendimiento de aplicaciones que han sido reportados por los usuarios.

No es fácil en un entorno distribuido, con aplicaciones alojadas en la nube privada y otras en la nube pública, poder identificar si el problema se encuentra en alguno de los elementos que forman parte de la cadena de comunicación, si está en el proveedor de SaaS, si es un problema del proveedor de comunicaciones o si es a nivel de red, o en la salida a internet.

Esta situación lleva a muchas organizaciones a disponer de soluciones de Wire Data, es decir, sondas de red capaces de identificar todas las aplicaciones, medir su rendimiento y proporcionar métricas de su calidad de experiencia. Una vez se entiende el comportamiento de la red a nivel 7, se dispone de la información necesaria para poder actuar y mejorar los problemas de rendimiento.

Por un lado, resulta de vital importancia disponer de un sistema de control y gestión de aplicaciones. Para poder evitar cuellos de botella es necesario otorgar diferentes calidades y diferentes políticas de calidad de servicio a las aplicaciones según su naturaleza. Es relevante, dado el nuevo escenario provocado por el COVID-19, asegurar que todas las aplicaciones de videollamada puedan funcionar de manera fluida. Del mismo modo, si hubiera saturación en la red, conviene disminuir la prioridad de otros flujos menos prioritarios, como pueden ser aplicaciones de correo, e incluso bloquear tráfico no deseado en la red, como Thor, Netflix, etc.

Por otro lado, parte del éxito de internet es debido al protocolo TCP. Ahora bien, en su diseño inicial no se tuvo en cuenta cómo iban a ser las redes en el futuro, por lo que no está optimizado para entornos actuales, llegando a ser especialmente notorio en entornos inalámbricos o de altas latencias o pérdidas donde el protocolo TCP provoca que no se pueda utilizar el total del caudal disponible, provocando limitaciones de rendimiento. Hasta ahora, las soluciones de optimización se entendían para mejorar el rendimiento WAN y precisaban de un equipo en el data center principal y otro equipo en cada extremo de la comunicación, en cada sede distante, puesto que tunelizaban las comunicaciones en un protocolo diferente. Esto hacía que dichos proyectos fueran extremadamente largos y costosos de implementar.



La compañía aporta una tecnología para optimizar los flujos TCP desde un único punto de la comunicación y que no rompe el protocolo TCP. Por eso, en entornos donde todos los usuarios están conectados por Wi-Fi, como hoteles y universidades, es una tecnología efectiva.

Pese a la situación actual, Viewtinet sigue creciendo en América Latina donde ha comenzado a contratar profesionales para continuar con su plan de expansión.