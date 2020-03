Abiertas las nominaciones para el ‘Top Women in Cybersecurity”

LATAM Women in Cybersecurity (WOMCY) y Women in Security & Resilience Alliance (WISECRA) anunciaron la apertura de las nominaciones para la lista ‘Top Women in Cybersecurity – Latin America 2020’.

Como el segmento tecnológico de mayor crecimiento en la actualidad, la ciberseguridad representa una gran oportunidad para que las mujeres aumenten su presencia en este sector. ‘Top Women in Cybersecurity – Latin America’ reconoce a las líderes que en la actualidad han hecho contribuciones significativas en la industria y abren un camino para las futuras generaciones de profesionales femeninas. Estas profesionales dedicadas atienden todas las facetas de la industria de la ciberseguridad, desde ventas y marketing hasta ingeniería y desarrollo técnico.

Como asegura Leticia Gammill, presidenta de WOMCY, “promover la diversidad en ciberseguridad es una prioridad para muchas organizaciones y, sin duda alguna, lo más importante para WOMCY. Necesitamos democratizar la ciberseguridad y reconocer a las líderes de la industria que están haciendo una diferencia en América Latina”.

De acuerdo con el estudio ‘Women in Cybersecurity’ publicado por The International Information System Security Certification Consortium (ISC)², las mujeres que trabajan en ciberseguridad representan actualmente el 24% de la fuerza laboral general, en comparación con solo el 11% en 2017.

El informe también destaca el hecho de que las mujeres están poniendo más énfasis en la educación y la certificación como un camino de avance profesional, lo cual es una ganancia para ésta y las futuras generaciones. Cuantas más mujeres tengan éxito en ciberseguridad, más probabilidades tendrán de atraer a otras mujeres al campo, lo que ayudará a satisfacer una necesidad aguda, ya que la escasez de habilidades de ciberseguridad ha llegado a casi 4 millones en todo el mundo.

El objetivo de esta iniciativa es que sean consideradas aquellas mujeres que merecen el honor de liderar el futuro de la ciberseguridad en América Latina. Como señaló Bonnie Butlin, coordinadora Internacional de WISECRA, red global de mujeres profesionales en ciberseguridad, “al ofrecer reconocimiento a las mujeres que trabajan en el campo de ciberseguridad, otras mujeres se inspirarán para considerar una carrera profesional en este campo, lo que ayudará a cambiar el desbalance que existe”.

Las nominaciones deben ser realizadas a través de un formulario de inscripción disponible en español, inglés y portugués hasta el 8 de mayo. Para realizar su nominación, puede acceder a: Top Women in Cybersecurity.

Un panel diverso de jueces compuesto por diez reconocidos ejecutivos de América Latina evaluará a las candidatas siguiendo un exhaustivo criterio de evaluación para determinar el alcance social y profesional de sus contribuciones en ciberseguridad. Los líderes de países de WOMCY y WISECRA no son elegibles.

Las ganadoras serán anunciadas a mediados de junio del año en curso en las redes sociales de WOMCY y WISECRA.