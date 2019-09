A la velocidad X10

Como una forma de ratificar lo que ha sido su esencia en innovación, Pure Storage apuesta por brindar a los clientes 10 veces más velocidad, agilidad y desempeño en sus transacciones con tecnologías en almacenamiento.

Por: Dary Sandra Peña M.

“Somos en esencia una compañía de software, pero con hardware, que facilita entregar las soluciones. De allí, que seamos una empresa 100% de ingeniería pensando en cómo mejorar la experiencia del cliente en sus procesos de almacenamiento” dijo a Computerworld Colombia, Wilson Grava, vicepresidente y gerente general para Latinoamérica de Pure Storage.





“Lo que buscamos es ayudar a las empresas a superar los típicos desafíos de administración compleja, desempeño inconsistente, falta de escalabilidad y seguridad en el procesamiento de los datos”, agregó el directivo, quien dijo: “Pure as-a-Services reinventa el almacenamiento como servicios”

Justamente en el décimo aniversario, la empresa anunció soluciones de software y servicios como: el módulo flash definido por software, DirectMemory, el Flash Array Family C, Flash Blade Family Y, el Pure as a Services, la estrategia enterprise cloud, Cloud Block Store para AWS, CloudSnap para Azure y Pure1 VM Analytics Pro como suscripción vía Pure Partner or AWS Market place.

En el evento Pure // Accelerate, que se realiza en Austin (Texas), la compañía también presentó lo que denomina la próxima generación del almacenamiento e hizo demostraciones en conjunto con Nvidia, donde Amy Fowler, vicepresidenta y soluciones de Pure Storage habló del mundo de la inteligencia artificial en ambientes complejos, junto a Tony Paikeday, director de marketing de productos, Ia y Deep Learning de Nvdia y la apuesta por proveer un AI Data Hub.

Con clientes como Brother, NTT Data, LG, TSB Bank, IP telecom, Booking.com, Victorinox Swiss Army, Localiza Hertz, Despegar.com, PayGroup, Viña Concha y Toro, Dominos Pizza, Mercedes Benz, Toyota, Nielsen y SoftBank, Pure Storage sigue conquistando varias industrias.

Tendencias

Alex McMullan, CTO International, ingeniero, desarrollador y científico habló de cómo cambió el modelo de consumo. “Teniendo un modelo de suscripción significa que los clientes escogen siempre el mejor de producto para sus necesidades” y analizó que la data aumenta minuto a minuto con IoT, Apps de salud, asistentes IA, DNA testing, vehículos autónomos, casas inteligentes, biometría, localización, y todo esto demanda más capacidad de procesamiento. Sin embargo anotó: “El problema de hoy no es tanta información, sino saber cuál es verdadera”.





Explicó que los proyectos de machine learning y Deep Learning, requieren un hardware y software más robusto pero a la vez sencillo. “Se incrementa el valor de los dato y por ello, la analítica, la simulación y el modelamiento, son herramientas para soportar las decisiones y todo eso debe ser en tiempo real”.

René López, director de infraestructura de Delta Airlines, hizo hincapié en que la tecnología está transformando las verdaderas marcas. Las firmas más relevantes en 2018 en la lista Fortune 100, muestran a Delta en sexto lugar, luego de FB, Google, Microsoft, Amazon y Apple, y superando a Nike, Walt Disney, GM. “El uso de flash nos ha ayudado a velocidad, agilidad, automatización de recursos, con encripción, en nuestra cloud privada y así responder a las demandas del mercado”.

Para finalizar las plenarias, Leland Melvin, astronauta retirado de la NASA y ex jugador de la NFL, habló de la creatividad, la curiosidad y los sueños. “Así como el hombre logró llegar a la Luna, también puede conquistar lo impensable. A veces no hay que seguir las instrucciones y lo que dicta el mercado, sino experimentar, activar la mente y la imaginación y en tecnología aún hay muchas cosas que por descubrir y que seguro continuarán cambiando nuestras vidas”.