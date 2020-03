4G sigue reinando

El 5G ha ganado un impulso significativo y ya está disponible en 24 mercados en todo el mundo, respaldado por una lista cada vez mayor de dispositivos 5G y un creciente conocimiento entre los consumidores. Según la edición global 2020 de la serie de informes insignia de la GSMA, “Mobile Economy”, 46 operadores en 24 mercados habían lanzado redes comerciales 5G al 30 de enero de 2020. Se espera que una de cada cinco conexiones móviles corra en redes 5G para 2025 ¹.

“La inversión mundial de los operadores móviles prevista para los próximos años superará el billón de dólares, enfocada en desplegar redes avanzadas para brindar servicio tanto a consumidores como a empresas”, dijo Mats Granryd, Director General, GSMA. “En los últimos 12 meses, vimos cómo ‘la moda del 5G’ fue convirtiéndose en una realidad: millones de consumidores ya están migrando a 5G, mientras que las empresas están comenzando a adoptar las posibilidades técnicas habilitadas por la nueva generación como network slicing, edge computing y servicios de baja latencia”.

El nuevo reporte revela:

El 5G ha llegado, pero el 4G sigue siendo el rey: 4G fue la tecnología móvil dominante en el mundo el año pasado, representando más de la mitad (52%) de las conexiones globales. A pesar de la emergencia del 5G, 4G continuará creciendo en los próximos años, hasta alcanzar el 56% de las conexiones para 2025.

La industria está haciendo una fuerte inversión en 5G: Se espera que los operadores móviles inviertan US$ 1,1 billones en CAPEX a nivel mundial entre 2020 y 2025; aproximadamente el 80% será en redes 5G.

El smartphone se está volviendo omnipresente: Según se prevé, los smartphones representarán cuatro de cada cinco conexiones para 2025, frente al 65% en 2019.

Internet de las Cosas (IoT) será una parte integral de la era 5G: Entre 2019 y 2025, el número de conexiones globales de IoT se duplicará con creces a casi 25 mil millones, mientras que los ingresos globales de IoT se triplicarán a US$ 1,1 billones.

El crecimiento de suscriptores se está desacelerando, pero la industria todavía tiene que conectar a más personas: El número de suscriptores móviles únicos ² a fines del año pasado era de 5,2 mil millones (67% de la población) y se estima que crecerá a 5,8 mil millones para 2025 (70%).

La mitad del planeta está conectada a internet móvil: Casi la mitad de la población mundial (3,8 mil millones de personas) es ahora usuaria de internet móvil, y se alcanzará el 61 por ciento (5 mil millones) para 2025.

El 5G agregará US$ 2,2 billones a la economía global en los próximos 14 años

Según el informe, las tecnologías y servicios móviles generaron el 4,7% del PIB a nivel mundial el año pasado, una contribución que ascendió a US$ 4,1 billones de valor económico agregado ³. Se prevé que esta contribución crecerá a US$ 4,9 billones (4,9% del PIB) para 2024, a medida que los países de todo el mundo se beneficien cada vez más de las mejoras en productividad y eficiencia producidas por una mayor utilización de los servicios móviles. El ecosistema móvil fue responsable de más de 30 millones de empleos en 2019 (directa e indirectamente). Hizo una contribución sustancial a la financiación del sector público, con US$ 490 mil millones recaudados a través de impuestos generales.

Se espera que el 5G contribuya con US$ 2,2 billones a la economía global para 2034, con industrias clave como producción, servicios públicos y servicios profesionales y financieros entre los más beneficiados por la nueva tecnología.