4ª Feria y concurso Modding

Con el fin de Incentivar e impulsar a la creación de MODDING, a través de escenarios de aprendizaje con las nuevas tendencias tecnológicas, se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre, en el Coliseo Low Murtra, SENA Ibagué – Tolima, La feria y concurso modding.









Este encuentro servirá para la divulgación de los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación realizados por los aprendices de los diferentes programas y algunos centros de formación del país, los cuales están enfocados al arte de transformar o personalizar el diseño original de los computadores y sus accesorios, de manera que el nuevo diseño sea impactante a la vista del usuario.

Adicional al concurso Modding, para este año se realizarán dos torneos gamer, uno de LoL (5 Vs 5), organizado por Logitech, Clones y periféricos, MSI y ADATA, y el otro lo organizará Genius y GX GAMING, con juegos como Fornite, FIFA 18 y Need for Speed. Inscripciones en: http://2018.modding.com.co/torneos/gamer/









Paralelo a estas actividades, en la feria se realiza una agenda académica relacionada con temas de actualidad tecnológica. Para este año se cuenta con conferencistas como: el doctor Guiseppe Caypa Altare, asesor del Ministerio de las TIC; el brigadier general, Fernando Murillo Orrego, director del GAULA; Isabel Cristina de Ávila Benítez, directora del Servicio Público de Empleo; Ana Santos, country manager de Genius para Colombia; Alexander Ramírez Duque, gerente general Frontech, distribuidor exclusivo de ESET para Colombia; Arístides Contreras Fernández, presidente ejecutivo de la Comunidad COLADCA; Alejandro Salazar Martínez, BDM cono norte – Cooler Master, y Félix Augusto Reyes Gutiérrez, autor del Best Seller en Amazon.com, “Amenazas Informáticas en la WEB 3.0″, entre otros.​

También se realizarán concursos a través de twitter para los asistentes.

En la versión anterior (Septiembre 2017), se contó con más de 3.150 asistentes a este evento.