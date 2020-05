20 de mayo Preparándonos para una transformación digital acelerada

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Con el objetivo de ayudar a las organizaciones a optimizar su infraestructura de red y modelar sus operaciones para los nuevos retos de la coyuntura actual, Panduit llevará a cabo la primera edición de Get To Know Panduit Online Summit.

En este ciclo de conferencias virtuales se abordarán casos y recomendaciones para garantizar la continuidad inmediata de los negocios. El evento se realizará este miércoles a las 10 a.m.

Uno de los grandes desafíos de las empresas, es garantizar que sus colaboradores cuenten con acceso oportuno a los datos y las herramientas adecuadas para el buen desempeño de sus funciones, desde el lugar donde se encuentren. Esto ha desencadenado que la internet adquiera un papel protagónico en todo el mundo, demandando a las organizaciones optimizar sus plataformas tecnológicas y recursos en beneficio de todos los involucrados.

Dirigido a las organizaciones latinoamericanas, el evento ofrecerá recomendaciones para la continuidad inmediata de los negocios, desarrollando temas como la gestión de conexiones más veloces, seguridad y colaboración, para garantizar que los usuarios, desde donde se encuentren, tengan acceso oportuno a los datos y herramientas que requieren para desempeñar sus labores. Asimismo, explicará cómo asegurar un alto desempeño en el centro de datos para hacer frente a los retos de corto, mediano y largo plazo para los negocios.

Preocupaciones de las áreas de TI

El momento actual ha generado que un gran número de empresas ponga en marcha proyectos de comercio electrónico, trabajo a distancia, teleeducación, telemedicina, entretenimiento virtual, automatización de procesos, monitoreo, entre otros, con el fin de mantener la continuidad de sus negocios.

Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit, afirma que este proceso es una transformación digital acelerada. Es una etapa de aprendizaje y de cambio cultural, a nivel personal y empresarial.

Por su parte, Vladimir Linares, technical systems engineer de Panduit, acota al respecto: “Las empresas tenían estimado desplegar ciertas implementaciones en un período de entre tres y cuatro años; ahora, los tiempos son diferentes y todo se reduce a tan solo unos meses”.

El nuevo panorama involucra la optimización de muchos aspectos en la organización, incluyendo la infraestructura, detalla Juan Pablo Borray. Una infraestructura de red robusta, segura y escalable es fundamental para hacer frente a la actual contingencia y a la disrupción digital de la nueva década.

Uno de los hechos notorios de la coyuntura ha sido el aumento del uso de Internet. El tráfico de datos se ha incrementado en un 25% con el distanciamiento social.

Otra de las tendencias que se está consolidando en los centros de datos es la aplicación de medidas de bioseguridad. Se están desarrollando nuevos estándares que limitan la distancia entre personas, así como el número de trabajadores concurrentes. Con estas limitaciones se hace urgente mantener afinadas las herramientas de monitoreo y administración remota, tanto en los centros de datos pequeños como en los de gran escala.

Una tercera tendencia que se observa en los centros de datos, es el aumento del consumo de energía de los gabinetes, dado que necesitará una mayor carga. Asimismo, si hay que aumentar el número de conexiones físicas, se deberá enfrentar la situación, incrementando el espacio en los gabinetes, para lo cual existen soluciones ya probadas que pueden instalar con rapidez.

Durante el evento se hará un análisis de la nueva normalidad en las empresas de Latinoamérica, a través de una mesa redonda de expertos, moderada por Erick Carmona, technical systems engineer, quien estará acompañado por Neyton Ávila y Marco Damián. Juntos tratarán temas relacionados al aumento de sistemas de video vigilancia, monitoreo de seguridad y movilidad basado en Inteligencia Artificial, redes más veloces, grandes cambios en virtualización del comercio para productos y servicios, la digitalización de la educación, entre otros.