20 de febrero Cumbre sobre Automatización Robótica de Procesos (RPA)

Por segundo año consecutivo, Automation Anywhere, especialistas en Robotic Process Automation – RPA (automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés), realizará en Colombia el “Automation Anywhere Digital Workforce Summit 2020”, el próximo jueves 20 de febrero, a partir de las 8:30 a.m., en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá.

Este congreso reunirá a altos ejecutivos regionales y globales, líderes de transformación digital y responsables del área de innovación y operaciones de diferentes empresas del país, en torno a una jornada de aprendizaje sobre el potencial que ofrece la implementación del Robotic Process Automation (RPA), para capitalizar las oportunidades en sus negocios.

En su segunda versión, la cumbre de la fuerza de trabajo digital Inteligente será el escenario para el lanzamiento oficial de la plataforma de Digital Workforce basada en la web y nativa en la nube Automation Anywhere Enterprise A2019, siendo esta, una de las soluciones más avanzadas del mercado en Automatización asistida, no asistida y cognitiva.

Al igual que el año pasado, el “Automation Anywhere Digital Workforce Summit 2020” contará con un panel de usuarios finales, donde ejecutivos de varias compañías que ya han comenzado su jornada de Automatización Robótica de Procesos, compartirán su experiencia y los resultados de su implementación de RPA.

Además, de forma simultánea se dictarán charlas/talleres sobre cómo iniciar la implementación de RPA, su masificación, la selección de procesos y escalabilidad en cada etapa de su ejecución, lideradas por los socios de negocios estratégicos de la compañía.

En el evento participarán como expositores algunas como: Everis, KPMG, EY, Bizagi, Wipro, OFI, Stratesys y Globaltek.