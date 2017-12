la convergencia multiplataforma impone una nueva realidad. La TV y Digital deben encontrar un mismo estándar (OTS – Opportunity to see) para reportar indicadores como alcance, frecuencia y demografías. La diversidad de medios hace que los indicadores comparables se transformen en un problema en el sector digital, particularmente por el predominio de impresiones no visibles y el tráfico inválido (IVT), características que evitan que un anuncio cumpla con el estándar OTS.