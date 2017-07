En el restaurante Club Colombia de Bogotá se anunció la disponibilidad de Zoho One, una suite que integra más de 38 aplicaciones en la nube para las empresas.

Zoho One ofrece a los usuarios cientos de puntos de integración a través de sus aplicaciones web y móviles. Conecta las ventas, el marketing, el soporte al cliente, la contabilidad, las aplicaciones de RR.HH., al mismo tiempo que permite la comunicación y colaboración con colegas, clientes y proveedores.

Esta suite opera todos los niveles administrativos y de logística de los negocios e incluye más de 40 apps móviles para ambientes iOS, Android y Windows. Tiene un panel de control administrativo centralizado donde todo se puede visualizar en una cuenta con sesión de inicio único, lo que lo convierte en un sistema operativo para negocios.

“Zoho One es el cambio tecnológico que se estaba esperando; reúne una amplia suite de software que la convierte en una utilidad accesible para los negocios”, explicó Raju Vegesna, evangelizador de Zoho, quien visitó por primera vez nuestro país y destacó que Colombia es el tercer país en Latinoamérica, luego de México y Brasil, y el primero en crecimiento en adopción de sus soluciones.

“Este cambio en la industria del software empresarial es un nuevo modelo de negocio. Zoho One cambia las reglas del juego y ofrece por un bajo costo una propuesta de software integral de excelente calidad con alto valor para el emprendedor actual”, agregó Raju Vegesna.

En los últimos 10 años Zoho ha construido la oferta de aplicaciones empresariales online y móviles.

Con Zoho One, los emprendedores pueden crear y alojar en un mismo lugar el sitio web y correo electrónico de su negocio.

Además, pueden atender con mayor eficacia las necesidades de cada cliente y llegar a muchos más; realizar con orden su contabilidad y facturación; gestionar el proceso de contratación de su personal y para todos aquellos que ya se encuentren en la compañía tienen la posibilidad de acceder a una plataforma que les permitirá colaborar en proyector, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más. Incluso pueden crear aplicaciones personalizadas para las necesidades empresariales del equipo o la compañía.

Integración

“Zoho fue pionero en la integración contextual de las aplicaciones empresariales, ahora con Zoho One ofrece estas integraciones fuera de la caja, mientras al mismo tiempo conecta aplicaciones front office y back office. ¡Es impresionante!”, afirmó Roberto Barahona, gerente Nacional de Marketing Novaecuador S.A. , compañía de seguros del Ecuador, con 24 años de operaciones y un millón de clientes.

“Una de las mayores virtudes de Zoho es que cuenta con tecnología de punta, además de ser muy accesible para los emprendedores y directivos de las PYMES. Sin duda, Zoho One viene a revolucionar la manera en que hacemos negocios en América Latina”; expresó Barahona.

Control administrativo centralizado

Zoho One ofrece una cuenta segura y un acceso de inicio de sesión único para toda la suite. También, tiene un panel de administración centralizado para propietarios de negocios y administradores, con el fin de mantener el control sobre los datos.

El panel de administración permite el acceso a nuevos usuarios, crear grupos, habilitar o deshabilitar aplicaciones, entre otras. También, los administradores pueden definir políticas de seguridad para la empresa y mandar controles de acceso específicos, como la autenticación forzada para el acceso seguro de todos los empleados. Los administradores pueden crear Administradores de Servicio para delegar el control en departamentos individuales dentro de una organización.

Modelo de precio

Zoho One incluye todas las aplicaciones necesarias para administrar un negocio a un precio con una facturación única. No hay contratos de varios años o perdidas monetarias. Zoho One ofrece a los usuarios precios sencillos, transparentes y predecibles para que puedan ver crecer sus negocios sin preocuparse por el costo de esta acción.

“Zoho está respondiendo a la actual transición y cambios en la tecnología de las economías nacionales, muestra de ello es Zoho One. La amplitud y versatilidad de las aplicaciones están impulsadas por la profunda inversión tecnológica, la economía del sonido y la ejecución del paciente. Zoho One, como el propio Zoho, es única en su clase”; finalizó Vegesna.

