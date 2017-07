VMware presentó en Colombia las actualizaciones en la solución VMware Workspace ONE, que integra la administración de aplicaciones y de acceso, administración de terminales unificada (VMware AirWatch) y suministro de aplicaciones virtuales (VMware Horizon) para ayudar a las organizaciones a transformar sus inversiones no compartidas en la nube y en los móviles, a fin de permitir que todos los empleados, dispositivos y cosas de la organización aceleren su transición digital con un enfoque basado en la plataforma.

“A medida que los beneficios de la digitalización se extienden por toda la organización para incluir un grupo más amplio de empleados y terminales, existe una necesidad urgente de romper los silos tecnológicos mediante la estandarización en una plataforma de espacio de trabajo digital”, dijo Santiago Canales, Principal EUC Specialist para VMware en el Norte de Latinoamérica. “VMware Workspace ONE™ es la única plataforma integrada de la industria que brinda acceso contextual a todas las aplicaciones, además de ofrecer la mejor administración de terminales con el líder del mercado AirWatch”.

Para acelerar la adopción de espacios de trabajo digitales, VMware simplifica la experiencia tanto para TI como para los usuarios finales con su galardonada solución Workspace ONE.

Basándose en las innovaciones de Workspace ONE, VMware facilitará a las TI el acceso unificado y la experiencia de inicio de sesión única a las aplicaciones de Intranet que utilizan certificados Kerberos o encabezados HTTP, y ofrecerán capacidades de acceso condicional más enriquecedoras que combinan la higiene de la seguridad en tiempo real con la automatización del cumplimiento. Las actualizaciones de la cartera AirWatch Unified Endpoint Management™, líder en el mercado, mejorarán el soporte a través de plataformas de sistemas operativos para móviles (iOS, Android), computadoras de escritorio (Windows 10, macOS), terminales específicamente diseñadas (reforzadas) y terminales para la IoT, lo que simplificará el aprovisionamiento y embarque del usuario final. Por último, los precios y el empaquetado actualizado de Workspace ONE harán más fácil que nunca el que los clientes desarrollen sus inversiones actuales en un entorno informático de usuario final más amplio que abarque todas las aplicaciones, usuarios finales y terminales.

Unificar el acceso a las aplicaciones

La proliferación de aplicaciones y dispositivos BYO no seguros que acceden a los datos de trabajo ha dificultado el trabajo de TI para mantener el cumplimiento y las regulaciones de seguridad al tiempo que garantiza la productividad del usuario final. Las tecnologías y soluciones actuales sólo se enfocan en el control de acceso a vectores de ataques específicos (nube, red, terminal), pero no unifican el perímetro de control de acceso en todas las aplicaciones y terminales. A diferencia de otros enfoques, Workspace ONE combina la identidad con la administración de movilidad empresarial (EMM) para ayudar a las organizaciones a acceder de forma segura a todas las aplicaciones y servicios empresariales con una experiencia mejorada para el usuario final.

Los puntos clave de las nuevas capacidades de administración y seguridad de acceso en las soluciones incluyen:

Ampliación del SSO móvil de un solo toque en diferentes aplicaciones con el control de acceso unificado. La solución actualizada de Workspace ONE permitirá un nuevo plano de control único en aplicaciones en la nube, nativas e intranet. Al usar la nueva VMware Unified Access Gateway con la capacidad de delegación de Kerberos, los usuarios finales pueden acceder a las aplicaciones de intranet empleando la información biométrica de los dispositivos y los certificados almacenados de forma segura en el dispositivo para experimentar un acceso único sin problemas.

Autenticación de múltiples factores (MFA, por sus siglas en inglés) con Apple Watch: La MFA segura puede extenderse al Apple Watch para permitir a los usuarios finales autenticar su identidad directamente desde la muñeca, aprovechando así momentos móviles para aumentar la productividad.

Compatibilidad en plataformas cruzadas, incluido Windows 10

Workspace ONE también ayuda a eliminar los silos de nubes múltiples y las herramientas de administración de clientes en el lugar para dispositivos móviles y de escritorios, al suministrar un enfoque holístico y centrado en el usuario utilizando AirWatch Unified Endpoint Management (UEM). Este enfoque unificado puede ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, mejorar la seguridad y reducir el costo y la complejidad de la administración de las terminales con respecto a los métodos tradicionales.

Comentarios

comentarios