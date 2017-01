Para el 2025, el número de viajes internacionales se incrementará.

En la próxima década se gastará un promedio global anual de $1.5 trillones de dólares (valorados en el 2015) en viajes al extranjero y U$5.309 por persona, según el estudio “Mapping the Future of Global Travel and Tourism”, de VISA, el cual explora las tendencias principales que afectarán al turismo y a los viajes a nivel global.

Específicamente, en América Latina se estima que cada viajero gastará aproximadamente U$4.764 dólares en viajes transfronterizos. Dentro de los 50 mercados líderes en gastos en el extranjero a nivel global destacan seis mercados latinoamericanos: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Según el estudio global, existen tres tendencias representativas que están afectando los viajes internacionales.

Con la creciente economía y la accesibilidad de los viajes al extranjero, surge una nueva y creciente “clase viajera” alrededor del mundo.

Se espera que para el 2025, más de 280 millones de familias disfruten de viajes transfronterizos.

Otro factor importante es que la población mundial está envejeciendo. Durante la próxima década, Visa espera que los viajeros mayores de 65 años sean el segmento más prometedor con un crecimiento del 8.4% a nivel global y del 9% en América Latina, cerca de 4% más que los segmentos más jóvenes.

Por último, se espera que aumente la conectividad de internet y la infraestructura del transporte. La digitalización provoca viajes más espontáneos y personalizados, con un nuevo perfil de viajeros internacionales acostumbrados a viajes más rápidos y a la medida. Actualmente en América Latina, existen 133.1 teléfonos móviles por cada 100 habitantes y 68 usuarios del internet por cada 100 habitantes.

“Para el 2025, el número de viajes internacionales se elevará dramáticamente. Particularmente en América Latina, se proyecta un incremento de hasta 16% entre 2015 y 2025, manteniendo la región a la vanguardia de las tendencias”, de acuerdo con Javier Vázquez, vicepresidente de Visa Performance Solutions para la región de América Latina y el Caribe.

Datos clave del estudio:

