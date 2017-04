BGH Tech Partner, compañía de soluciones tecnológicas y servicios profesionales, realizó su primer Inspire Forum, un punto de encuentro en torno a la transformación digital que contó con la presencia de más de 150 decisores empresariales en las instalaciones del JW Marriot Bogotá, con el objetivo de analizar el mercado y plantear los retos de innovación que tienen las empresas a futuro.

La agenda contó con panelistas de alto nivel como los CEO de empresas reconocidas de la industria como Google, Schneider Electric, Dell EMC y Cisco, también se pudo escuchar la visión de los expertos en TIC de diferentes compañías del sector educativo, banca y del ámbito gubernamental, finalizando con la experiencia de emprendedores que han tomado las innovaciones tecnológicas y han sacado provecho de ellas para crear sus propios negocios. “En el Inspire Forum 2017 se pusieron de manifiesto los grandes cambios que están sucediendo en los distintos sectores económicos debido a que la transformación digital trae consigo la cuarta revolución industrial, también apreciamos cómo las diferentes industrias y sus procesos productivos se ven afectados cada vez más por el impacto de la tecnología digital en cada una de las áreas del negocio”, comentó Polkan García, Sales & Services del Cluster Andino y Centroamérica de BGH Tech Partner

Por su parte María Carolina Hoyos Turbay, ex viceministra de TIC, expresó: “La tecnología llegó para quedarse, para transformar los negocios y sin duda alguna transformó a los usuarios”, quien a su vez dio apertura a este evento el cual también habló de las tendencias y estrategias actuales.

Los protagonistas de la transformación digital

En el panel de CEO participaron Marcelo Girotti, director ejecutivo de BGH Tech Partner; Edgar Helou, director de Google Cloud Colombia; Marcos Matias, country president clúster Andino de Schneider Electrico; Marcela Perilla, vicepresidente Andina de DELL EMC y Christian Onetto, gerente general de Cisco Colombia.

“Transformar significa hacer accesible la información, brindarle los medios a nuestros colaboradores para que tengan la oportunidad de conectarse de una forma productiva con nuestros clientes, y por supuesto, detrás de todo una analítica de negocio que va a permitir entregar una diferencia en términos de las soluciones que se están buscando”, puntualizó Marcela Perilla.

Marcos Matias, de Schneider Electric, se mostró de acuerdo en el sentido de que las compañías deben amoldarse y acoplar sus estrategias. “Schneider Electric comenzó con metalmecánica, pero se proyectó y entendió que la energía sería una necesidad y, ahora, nuevamente la perspectiva a futuro nos muestra que hay que trabajar para volver la energía sostenible; si no nos hubiésemos transformado durante los más de cien años de labor, no existiríamos hoy”.

Edgar Helou, Director de Google Cloud Colombia, agregó: “Innovar significa ser arriesgado, significa tener capacidad y tolerancia al fracaso, por cada proyecto exitoso de Google hubo diez que no lo fueron. Muchas veces me pasa que cuando me reúno con compañías que quieren emprender no quieren correr ningún riesgo, eso simplemente no se puede”.

“Hay que entender cómo la tecnología puede impactar positivamente, por ejemplo, para abrir nuevos mercados, tener nuevas oportunidades y estar en igualdad de condiciones con otros competidores globales”, puntualizó Girotti, CEO de BGH Tech Partner