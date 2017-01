En CES® la tecnología, el entretenimiento y la mercadotecnia se unen. C Space regresa a CES® 2017 para su año más grande.

Marcas como AdWeek, Amazon, AOL, Discovery Communications, eBay, Facebook, Google, Hearst, Hulu, NBCUniversal, Nielsen, Time Inc., Turner, Twitter, Verizon y Yahoo! presentarán lo más actual para lograr la fidelidad del consumidor. Una serie completa de conferencias (conference sessions), eventos en red (networking events), exhibiciones (exhibits) y suites para reuniones de trabajo conforman un programa práctico para los interesados en la integración de publicidad, contenido, entretenimiento y mercadotecnia, con tecnología. Propiedad de y producido por la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA)™, CES se celebrará en enero 5-8, 2017 en Las Vegas, NV, EUA. C Space tendrá lugar en enero 5-7, 2017.

La serie de conferencias Cuenta Cuentos regresa para su segundo año con sesiones de BBC Earth, Facebook, Google, Hulu, iCrossing – un grupo de Hearst Media Company, Nielsen, Spotify, Turner, Twitter y Servicios de Medios Digitales de Verizon. Estos líderes en creación de contenidos compartirán historias, mejores prácticas y estudios de casos sobre las relaciones únicas entre marcas, entretenimiento y tecnología.

El Estudio de Contenidos de C Space debutará en CES 2017 como un lugar para que los Directores de Mercadotecnia y otros visionarios de mercadotecnia y medios de comunicación, revisen el futuro de la publicidad y cómo diversas industrias evolucionarán con la tecnología. Los participantes incluirán a Jonathan Nelson, Director General de Omnicom Digital; Rodney Williams, Director de Mercadotecnia de Moet Hennessy; Pat McLean, Director de Mercadotecnia de TD Bank, y Keith Weed, Director de Mercadotecnia y Comunicaciones de Unilever. Presentado por CES y Business Insider (BI), los asistentes podrán ver las entrevistas en vivo; CES y BI también serán anfitriones de estas conversaciones en línea.

“Los consumidores ya son más sofisticados en sus reacciones hacia las marcas y su consumo de contenidos. El papel de la tecnología ha permitido que productores de contenidos y publicistas alcancen la fidelidad de consumidores como nunca antes,” comentó Karen Chupka, vicepresidente sénior de CES y Estrategia Corporativa de CTA. “C Space brinda a los profesionales de la industria la oportunidad de experimentar nuevos productos y servicios que están dando forma al futuro del mercado.”

La actriz, directora, autora y comediante Aisha Tyler será la Embajadora de CES este año. Tyler es una máquina de contenido hecha mujer y defenderá la convergencia de los mundos de la tecnología, entretenimiento y mercadotecnia en CES.

La conferencia ‘Keynote’ de C Space presentada por MediaLink (C Space Keynote, presented by MediaLink) consistirá en una entrevista exclusiva a Barry Diller, Presidente del Consejo Directivo y Ejecutivo Senior de IAC y Expedia, Inc., dirigida por Michael E. Kassan, Presidente y Director General de MediaLink. Altos ejecutivos de mercadotecnia se unirán a la conferencia ‘Keynote’ y participarán en una discusión tipo panel moderada por Wenda Harris Millard, Presidente y Directora de Operaciones de MediaLink, inmediatamente después de la entrevista. Los participantes en el panel incluyen a: Alison Lewis, Directora de Mercadotecnia de Johnson & Johnson; Jim Norton, Director de Negocios y Presidente de Ingresos de Condé Nast; Linda Yaccarino, Directora de Ventas de Publicidad y Asociaciones con Clientes de NBCUniversal; Randy Freer, Presidente y Director de Operaciones del FOX Networks Group, y Roel de Vries, Vicepresidente Corporativo, Director Global de Mercadotecnia, Comunicaciones y Estrategia de Marca de Nissan Motor Corporation. La conferencia ‘Keynote’ de C Space se celebrará el jueves 5 de enero a las 10:30 AM en el teatro del hotel Westgate.

“MediaLink ha creado la programación de CES para nuestros clientes los últimos siete años, trabajando de cerca con CTA para identificar a las voces más importantes e innovadoras dentro de la intersección entre medios de comunicación, mercadotecnia, tecnología y entretenimiento,” comentó Michael Kassan, Presidente y Director General de MediaLink. “Lo que antes fue Asuntos de Marca se ha transformado en la conferencia ‘Keynote’ de C Space, presentando a líderes como Leslie Moonves, Steve Burke, Marc Benioff, Beth Comstock, Barry Diller y otros que comparten nuestro compromiso para avanzar en un diálogo provocador alrededor de temas de interés para las industrias convergentes que representamos.”

C Space fue creado en 2014 para destacar de manera específica la influencia de la tecnología sobre ejecutivos de publicidad y entretenimiento. El programa ha crecido para estar presente en tres ubicaciones. Abarcará la totalidad de Tech Sur (Tech South) – hoteles ARIA, Cosmopolitan y Vdara – así como otros sitios oficiales de CES.

CES 2017 presentará más de 3,800 expositores mostrando los productos y servicios más actuales en tecnología de consumo.