Febrero es el mes oficial del anime para BANDAI NAMCO y la empresa celebra esta gran ocasión con un divertido concurso que premiará la creatividad realizando un Anime Music Videos (AMV).

Los fans que produzcan los mejores AMV serán premiados con premios, como una consola PlayStation 4 y tres ediciones de colección de juegos de anime.

Para participar en el concurso debe crear un AMV de 1 o 2 minutos basado en uno de los siguientes juegos de BANDAI NAMCO Entertainment: Naruto Shippuden; Ultimate Ninja Storm 4; Dragon Ball Xenoverse 2; One Piece: Burning Blood; Tales of Berseria o Sword Art Online: Hollow Realization y con los tráileres oficiales y bandas de sonido disponibles en el canal oficial de Bandai Namco Latinoamérica.

Luego, subir el video a YouTube y cargar el link en la web “Amo el Anime”: latam. bandainamcoent.com/amoelanime.

La compañía seleccionará al creador del video más creativo y original y lo premiará con lo siguiente:

1 Consola PlayStation 4

1 Edición de colección del juego Dragon Ball Xenoverse 2.

1 Edición de colección del juego One Piece Burning Blood.

1 Edición de colección del juego Sword Art Online: Hollow Realization.

Adicionalmente, las primeras 100 personas que ingresen a la web de “Amo el Anime” recibirán membrecías por 30 días para utilizar el servicio de streaming de anime CrunchyRoll.

Un Anime Music Video (AMV) es un video realizado por un seguidor de una franquicia que mezcla, imágenes animadas con una pista de audio. Las convenciones de anime a menudo realizan concursos o exhibiciones de AMV. El primer video de este tipo fue creado en 1982 por Jim Kaposztas. Con tan solo 21 años, Kaposztas conectó dos video caseteras una a la otra y editó las escenas más violentas de Star Blazers con “All you need is love” de Los Beatles para producir un efecto humorístico.

Un video tutorial de “Cómo hacer mi propio AMV” será presentado por Mirian, conductora del show de YouTube BANDAI NAMCO Now. A la vez que los reconocidos youtubers Anime Otoko y Vardoc estarán haciendo sus propios AMV en exclusiva para este concurso.

Cierre del concurso el 28 de febrero. Lee las bases y condiciones en: latam.bandainamcoent.com/amoelanime.