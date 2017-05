En la ciudad de Pereira se realizó el segundo Foro de Líderes de Computerworld Colombia de este año, que analizó el impacto de la transformación digital en la región, la capacidad de los CIO para aprovecharla en sus empresas y cómo la sociedad la está adoptando.

En su introducción, Ciro Villate, director de Computerworld, hizo énfasis en que la transformación digital ya no es una opción, sino una realidad para las personas y las compañías. “Quizás no tiene el mismo nombre, pero como fenómeno es algo que nos está sucediendo, no solo en las grandes ciudades, sino en todas las regiones, y al interior de las empresas y familias”.

Gabriela Padilla, analista de IDC Colombia, presentó las 10 tendencias globales en este ambiente de la economía digital. “Si bien Colombia aún está en proceso de adoptar algunas de estas tendencias, es claro que incluyen cambios no solo en la manera de operar los negocios, sino en la forma como la sociedad asume estas nuevas tecnologías para su desarrollo”.

Iván Darío Vélez, consultor sénior de Indra, reflexionó sobre la percepción de los usuarios y la respuesta de IT a las necesidades del negocio, así como la oportunidad de participar en las decisiones estratégicas, que están marcando las tendencias de la “Transformación Digital”, que, “aunque es un término de moda, muchos no comprenden de una manera acertada y no es más que hacer que IT sea estratégico y responda a las necesidades del negocio, y no de otra manera”.

De igual forma, Julián Andrés Vivas del área de Ingeniería de Aplicaciones Internacionales de Furukawa habló de las ciudades inteligentes. Citó los principales problemas como el tráfico vehicular, la contaminación ambiental, la inseguridad, la falta de preparación para prevenir desastres naturales, y cómo tecnologías de Big Data, nube, movilidad, IoT y telecomunicaciones, con una buena infraestructura, pueden ayudar a diseñar una transformación para el bien de la comunidad.

Así mismo, Juan Alvaro Rojas, gerente de RIT, explicó que la transformación digital no se realiza de manera individual, sino deben participar las diferencias dependencias de la organización, con el liderazgo de las directivas, y el acompañamiento de socios de negocios que pueden ayudarles en el proceso. “No es solo adquirir tecnología, sino propender por mayor agilidad y productividad de las empresas, así como mejorar sus servicios para los clientes y para la comunidad”.

Algunos asistentes comentaron que dentro de sus organizaciones se han agilizado procesos y se ha empezado a mirar modelos de transformación digital, pero existen reglamentaciones que limitan ciertos cambios. “Hay normas que debemos cumplir y no están alienadas a los nuevos entornos digitales. La legislación a veces coarta esta libertad y agilidad, aunque sabemos que busca proteger la información. No es sencillo cambiar todo el ecosistema, pues no es un tema solo de una empresa, sino también del sector, de la región y el país”.

Otros manifestaron que, aunque la tecnología ha avanzado vertiginosamente, no se trata solo de infraestructura, sino de un tema cultural, que pasa por la educación y facilidad de acceso. Destacaron que Pereira fue una de la primeras ciudades en el país en tener zonas Wifi gratuitas, pero su uso no ha sido explotado a la máxima expresión, dado que no hay capacitación o dispositivos para aprovechar esta conectividad, y las comunidades tienen cierto temor al cambio.

Al foro asistieron gerentes de tecnologías, responsables de la innovación y líderes de la academia, la empresa y el gobierno.

El evento contó con el respaldo de VMware, Arus, Furukawa, RIT, Dell EMC, Indra y Hewlett Packard Enterprise.

Las conclusiones del Foro de Pereira se publicarán en la próxima edición.

