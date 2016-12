Cambie regularmente sus claves de acceso. Una alternativa muy útil y fácil es cambiar las claves periódicamente y no tener la misma contraseña para otras cuentas, la cuenta de operaciones bancarias debe ser diferente a las demás.

No se fie de enlaces en correos electrónicos. No haga clic en enlaces de correos electrónicos para realizar sus transacciones, no se fie de anuncios, ni ventanas emergentes, entre otros distractores.