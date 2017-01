Los finales del siglo XIX marcaron un periodo monumental de nuestra historia, en el que la Segunda Revolución Industrial llevó la innovación masiva a un ritmo nunca antes visto.

Por: Chris Wolf, CTO VMware Americas

El motor de combustión interna y el petróleo hacían funcionar nuevas máquinas, las piezas intercambiables proporcionaban una mayor agilidad y las cadenas de montaje creaban una velocidad de fabricación inimaginable. Avancemos rápido hasta hoy, cuando nos enfrentamos a una nueva revolución basada en temas muy similares.

La Internet de las Cosas (IoT) y las “cosas” inteligentes están cambiando cada aspecto de nuestras vidas; la inteligencia artificial, la automatización y la agilidad están alimentando un ritmo de innovación que, una vez más, es revolucionario. Además, la computación en la nube ha democratizado la innovación del software, permitiendo así a cualquier persona, en cualquier lugar, llevar rápidamente nuevas ideas y tecnologías al mercado.

El año 2017 pondrá a disposición del gran público muchas de esas innovaciones incrementales, pero históricamente significativas.

La hiperconvergencia se populariza

Durante los últimos años he planteado constantemente la misma pregunta en las reuniones: “¿Considera usted que una infraestructura ágil y programática puede marcar la diferencia en una empresa, o es simplemente algo que debe tenerse para mantenerse competitivo?”. Tanto si esa infraestructura se administra en un centro de datos privado como si se consume como parte de un servicio en la nube, los líderes de TI lo ven constantemente como “apuestas en la mesa” y no como un diferenciador. Dicho esto, no es de extrañar que las soluciones de infraestructura hiperconvergente (HCI) hayan crecido tan rápidamente, pues permiten a las organizaciones de TI adoptar un enfoque de infraestructura modular simple que permite contar con más tiempo para la diferenciación. El año 2016 fue un año de gran crecimiento para HCI, pues los clientes de VMware vSAN™ (antes Virtual SAN) ahora suman más de 6.000 y los clientes de VxRail™ ascienden a cientos.

En 2016, las inversiones en hiperconvergencia se consideraban decisiones inteligentes y pragmáticas. En 2017, esas inversiones serán consideradas obvias.

La revolución SDN da impulso

Para hacer adecuadamente una red definida por software (SDN, por sus siglas en inglés), son necesarios enfoques revolucionarios. Los nuevos paradigmas de entrega de software requieren nuevos enfoques aplicados de una manera evolutiva, no con un cambio completo, sino marcando el camino primero con una sola aplicación. A principios de este año, observé cómo ‘los años 90 llamaban y querían recuperar su DMZ’. Estamos en la cúspide de algo muy especial en la historia de las redes y la seguridad, un cambio importante en la forma en que se interconectan y se aseguran las cargas de trabajo. La seguridad de las cargas de trabajo puede manejarse ahora por el nombre de la aplicación (como un identificador único global), en lugar de por una dirección IP: un número arbitrario que crea un trabajo significativo para los equipos de seguridad cada vez que una aplicación se traslada o se reinstala en otro lugar. Basar la seguridad en el nombre de la aplicación permite que el contexto de seguridad simplemente siga la aplicación, sin importar a dónde vaya.

Respecto a la seguridad de la red, dentro de 10 años estaremos mirando hacia atrás y preguntándonos: “¿Puedes creer que una vez lo hacíamos así?”. El 2017 marca un año en que las organizaciones tendrán que tomar una decisión crítica: ¿Continuará usted desarrollando la red y la seguridad utilizando una arquitectura heredada que se base en hardware y que sea conveniente para TI, o se decidirá por un método basado en software que ofrece mayor agilidad y seguridad?

Un SDN verdadero, como VMware NSX, será utilizado por miles de empresas en 2017 para que sus operaciones en la red y la seguridad logren un avance monumental. Por medio de la microsegmentación, las aplicaciones obtendrán una granularidad de seguridad equivalente a que cada aplicación tenga un centro de datos dedicado. Esta solución también sentará las bases para el cifrado de redes de extremo a extremo, que durante mucho tiempo ha sido interesante, pero difícil de alcanzar.

El cifrado de redes de extremo a extremo sólo es posible cuando se eliminan las dependencias del hardware, que han sido durante mucho tiempo una barrera para la escalabilidad del cifrado de redes. La plataforma NSX es extensible, lo que permite que las soluciones de seguridad y de redes de terceros se integren cuando sea necesario.

Siempre necesitaremos el hardware de redes construido específicamente, y seguirá habiendo importantes innovaciones de hardware. Dicho esto, 2017 traerá madurez al campo en que las organizaciones discurren que un SDN con requisitos de hardware exclusivo no es SDN, sino marketing inteligente.

Infraestructura globalmente invariable como código

La infraestructura programática ha pasado de ser un requisito básico para respaldar la agilidad de los negocios, ya que, cada vez más, todas las aplicaciones requieren servicios programáticos de computación, redes, almacenamiento y seguridad. Esa noción es válida independientemente de la aplicación, ya sea tradicional, “contenedorizada”, sin servidor, etc.

En 2016 vi una madurez significativa en los mercados de PaaS y de contenedores, en el sentido de que los vendedores en el ecosistema se están aceptando mejor las funciones que desempeñarán. Ningún vendedor puede hacer todo excepcionalmente bien; he visto a los vendedores en el campo de contenedores y de PaaS más ansiosos de asociarse con proveedores de infraestructura, y viceversa.

El papel de VMware ha sido hacer que todos los servicios de infraestructura programática sean sencillos, escalables y seguros, a la vez que se exponen por medio de unas APIs nativas de contenedores o PaaS.

La computación de usuario final es cada vez más estratégica

Hoy, la computación de usuario final (EUC, por sus siglas en inglés) no es sólo estupenda y emocionante, sino que es cada vez más estratégica. Veamos el caso de la máquina Coca-Cola Freestyle, por ejemplo. Coca-Cola no cambió el refresco, cambió la experiencia social de consumirlo. Mi hijo es un creyente. Él puede hacer su propia soda personalizada con la aplicación móvil de Coca-Cola, compartir el código QR personalizado con amigos, y con él ellos pueden probar su nuevo refresco en cualquier máquina de Coca-Cola Freestyle.

EUC es una de las áreas más rápidas y emocionantes de TI, y ni siquiera he tocado las implicaciones de la Internet de las Cosas (IoT). Para finalizar, las empresas están centralizando cada vez más la toma de decisiones por la EUC, ya que combinan computadores portátiles, de escritorios, sitios web, dispositivos móviles, identidad, dispositivos inteligentes, contenido y experiencia de usuario o consumidor. Así como la madurez de la nube trajo nuevas funciones como el arquitecto de la nube, 2017 introducirá la función cada vez más estratégica del Digital Architect (Arquitecto Digital).