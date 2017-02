Una vez más, HP, en sus dos vertientes, HPE y HP Inc., nos ponen ante las perspectivas económicas para el presente año.

Este evento, que ya es una institución, presentó a importantes voceros de la economía, empezando por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y con la moderación de Ricardo Ávila, director de Portafolio, quienes dieron su visión de lo que podemos esperar habida cuenta la situación actual del país y del mundo.

En cuanto a las variables macro, el ministro Cárdenas planteó cinco factores que incidirán positivamente en la recuperación del país: Hay una menor inflación, el dólar se ha estabilizado, el petróleo sigue a la alza, pasó la reforma tributaria y viene una inversión fuerte en obras civiles.

El crecimiento esperado para este año es de un módico 2.5%, pero, al menos, es un número positivo, posiblemente superable, de acuerdo con algunos gremios de la producción. También señaló que las exportaciones, que cayeron de sesenta a cuarenta mil millones con la caída del petróleo, muestran signos de recuperación. Señaló como positivo el hecho de que la calificación para inversiones internacionales se mantenga en BBB, que aunque no es maravillosa, es mejor que el temido descenso en la misma.

Estamos a la expectativa del efecto que puedan causar en estas variables las políticas de Estados Unidos lideradas por el presidente Trump, su posición frente a los tratados comerciales y su proteccionismo, todo lo cual afectará, de un modo u otro, a nuestra economía.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, coincidió en que este será un año de una ligera recuperación, pero de mucha incertidumbre. Confía en que los proyectos de infraestructura de la llamada 4G serán un motor de desarrollo y generación de empleo. También reportó un leve crecimiento en la industria, del 1.2% y, si añadimos a Reficar, del 3.6%, pero se mostró preocupado por la disminución de las importaciones, en especial las de bienes de capital, lo que significa que las empresas no están creciendo al ritmo necesario y se están quedando desactualizadas, lo que nos hace perder competitividad.

Otro factor que preocupa a Mac Master es la volatilidad de los mercados; esto se verá agravado por las extrañas situaciones políticas que vive el mundo, con fenómenos como el brexit y la elección de Trump, entre otras, que evidencian un cambio en las tendencias globales; el proteccionismo puede ser un riesgo para nuestras exportaciones, en especial aquellas que no corresponden a materias primas. Sin embargo, señala una ligera mejoría en el clima de negocios.

En cuanto al sector de tecnología, los anfitriones estuvieron de acuerdo con que la situación es compleja, pero se mostraron optimistas en cuanto al crecimiento de sus respectivas empresas.

Mateo Figueroa, gerente de HP Inc., comentó el énfasis de su compañía en dos frentes: movilidad y seguridad; presentó algunos ejemplos de lo que está haciendo en estos dos campos y recalcó la tendencia a ofrecer todo como servicio. Los productos ya no son la parte fundamental y sus ciclos son cada día más cortos, lo que obliga a cambiar los enfoques tradicionales. Así mismo, destacó la compra de la línea de impresión de Samsung como un paso en esta dirección y destacó la importancia de la impresión 3D, campo en la cual la compañía está incursionando; en los próximos meses veremos los primeros productos de esta gama en el país.

Por su parte, Ricardo Rodríguez, presidente de HPE, se refirió a la tendencia hacia la hiperconectividad y el IoT como determinantes del desarrollo futuro, así como la tendencia hacia un mundo híbrido; HPE está empeñada en adelantar sus proyectos de TI híbrida, campo en el cual esperan ser el número uno. Coincidió con Figueroa en el creciente peso de los servicios frente a una disminución del hardware y una estabilización del software.

Otros dos factores que marcarán el futuro serán la analítica y llevar la inteligencia al borde de los sistemas, más cerca del usuario, y la llegada del mundo de las Apps; “Las nuevas estrellas del mundo empresarial son simples Apps que generan grandes movimientos económicos, como el caso de Uber”.

Rodríguez espera un crecimiento de la industria TIC en el país cercano al 3% y su meta es superar este promedio al menos en un punto. El liderazgo en infraestructuras híbridas que lleven al usuario a sistemas más eficientes, seguros y ágiles será uno de los pilares de este crecimiento. “Si logramos aumentar la productividad, la consecuencia será una mayor competitividad”, señaló el ejecutivo.

Así mismo, el viceministro TIC, Daniel Quintero Calle habló del Plan Vive Digital para la Gente y los retos que se deben asumir. “La Economía Digital en Colombia no es una proyección, no es algo que pasará; la Economía Digital es un hecho y ya está sucediendo. No es una opción y no es solo para las empresas especializada en TIC; es para todas las industrias. Todo los problemas son digitales y todas las empresas están impactas por lo digital”.

Aseguró que la brecha de talento en el sector es muy grande. “Para el 2018 faltarán 53.042 profesionales TI. En Colombia los ciudadanos no están entendiendo la importancia de las carreras relacionadas con tecnologías de la información y las empresas en el mundo están buscando con urgencia este talento”, agregó.

Anunció el proyecto de Servicios Digitales Básicos, en el que se encuentra la Carpeta Ciudadana, con la cual las entidades colombianas van a interoperar y “no va a ser una opción pedirle un documento físico a un ciudadano”.

“Vale la pena la tecnología, porque transforma vidas, pero además, vale la pena invertir en educación, porque cuando la educación falla en seguirle el paso a la tecnología, la desigualdad es el resultado. Tenemos que trabajar por el desarrollo del país y la igual social. ¡Hay que creer e inspirar!”, enfatizó.

De otra parte, Juan Carlos Garcés, gerente de Intel Colombia, junto con el director de ingeniería para Latinoamérica de la firma, hablaron del futuro de la computación. “En un solo un minuto, se comparten miles de contenidos en Internet, ya sea Netflix, Facebook, YouTube, Tinder, Google, Amazon, etc. y todo esto requiere procesamiento detrás. La nube soporta todas estas operaciones en servidores que cuentan con tecnologías avanzadas como la arquitectura de seguridad de Intel, porque la seguridad no solo debe concebirse desde el software, sino estar también respaldada por hardware”.

La jornada estuvo integrada por múltiples conferencias que dejaron huella en el auditorio y que, sin duda, será tenida en cuenta al desarrollar los planes estratégicos de las empresas para este año.